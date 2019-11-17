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  • Домашние матчи сборной России в отборе на Евро-2020 посетили более 235 тысяч человек

Домашние матчи сборной России в отборе на Евро-2020 посетили более 235 тысяч человек

17 ноября 2019, 09:15
1

Опубликованы данные посещаемости домашних матчей сборной России в отборочном турнире Евро-2020.

По информации источника, пять домашних встреч посетили 235307 болельщиков. Самой посещаемой стала игра с Шотландией (4:0) в «Лужниках» – 65703 зрителя.

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  • Россия заняла второе место в отборочной группе I и вышла на Евро-2020.

Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

Источник: твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (1)
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FanatSerj
1573982778
Красавцы, что тут еще добавить, сразу видно отношения людей к сборной, не скроешь, что усатому удалось в корне его изменить, достаточно вспомнить какое оно было до ЧМ2018 и с чего всё начиналось.
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