Домашние матчи сборной России в отборе на Евро-2020 посетили более 235 тысяч человек

Опубликованы данные посещаемости домашних матчей сборной России в отборочном турнире Евро-2020.
По информации источника, пять домашних встреч посетили 235307 болельщиков. Самой посещаемой стала игра с Шотландией (4:0) в «Лужниках» – 65703 зрителя.
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- Россия заняла второе место в отборочной группе I и вышла на Евро-2020.
Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе
Источник: твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге