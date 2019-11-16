Юрист Пацев – о задолженностях «Ростова» по зарплате: «Такие дела заканчиваются реальными сроками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах клуба перед футболистами. Юрист Артем Пацев оценил ситуацию с точки зрения трудового законодательства.

«Дела о невыплате зарплат в целом часто заканчиваются сроками. Это не очень сложные дела для расследований. Достаточно много случаев, когда люди получали условные и даже реальные сроки», – сказал Пацев «Чемпионату».