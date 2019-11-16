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  • Юрист Пацев – о задолженностях «Ростова» по зарплате: «Такие дела заканчиваются реальными сроками»

Юрист Пацев – о задолженностях «Ростова» по зарплате: «Такие дела заканчиваются реальными сроками»

16 ноября 2019, 13:48
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах клуба перед футболистами. Юрист Артем Пацев оценил ситуацию с точки зрения трудового законодательства.

«Дела о невыплате зарплат в целом часто заканчиваются сроками. Это не очень сложные дела для расследований. Достаточно много случаев, когда люди получали условные и даже реальные сроки», – сказал Пацев «Чемпионату».

  • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.
  • Есть информация, что Карпин может покинуть клуб.
  • Лидирует в РПЛ «Зенит».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (2)
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Чехов на Садовой
1573913640
А что такое этот юрист? Чей, кому и за сколько? Источник ,,чемпионат,, уже начал бредить.
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GoLenaStop
1573928673
Понятно, Ростсельмаш опять финансово слили... Хреново, но понятно, что Краснодар и Сочи вовке ближе....
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