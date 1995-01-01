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    Юрист Пацев – о задолженностях «Ростова» по зарплате: «Такие дела заканчиваются реальными сроками»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах клуба перед футболистами. Юрист Артем Пацев оценил ситуацию с точки зрения трудового законодательства.

    «Дела о невыплате зарплат в целом часто заканчиваются сроками. Это не очень сложные дела для расследований. Достаточно много случаев, когда люди получали условные и даже реальные сроки», – сказал Пацев «Чемпионату».

    • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.
    • Есть информация, что Карпин может покинуть клуб.
    • Лидирует в РПЛ «Зенит».

    Источник: «Чемпионат»

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