Юрист Пацев – о задолженностях «Ростова» по зарплате: «Такие дела заканчиваются реальными сроками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах клуба перед футболистами. Юрист Артем Пацев оценил ситуацию с точки зрения трудового законодательства.
«Дела о невыплате зарплат в целом часто заканчиваются сроками. Это не очень сложные дела для расследований. Достаточно много случаев, когда люди получали условные и даже реальные сроки», – сказал Пацев «Чемпионату».
- По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.
- Есть информация, что Карпин может покинуть клуб.
- Лидирует в РПЛ «Зенит».
Источник: «Чемпионат»