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    La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» летом поборется за Доннарумму

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, туринский клуб предпримет попытку подписать 20-летнего футболиста следующим летом.

    «Ювентус» хочет воспользоваться тем, что голкипер не может договориться с «Миланом» о продлении контракта, требуя повышение зарплаты.

    • Рыночная стоимость Доннаруммы – 55 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • В текущем сезоне он пропустил 15 голов в 11 матчах в составе «Милана».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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