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La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» летом поборется за Доннарумму

16 ноября 2019, 06:46

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб предпримет попытку подписать 20-летнего футболиста следующим летом.

«Ювентус» хочет воспользоваться тем, что голкипер не может договориться с «Миланом» о продлении контракта, требуя повышение зарплаты.

  • Рыночная стоимость Доннаруммы – 55 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
  • В текущем сезоне он пропустил 15 голов в 11 матчах в составе «Милана».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Ювентус Доннарумма Джанлуиджи
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