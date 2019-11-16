La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» летом поборется за Доннарумму

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб предпримет попытку подписать 20-летнего футболиста следующим летом.

«Ювентус» хочет воспользоваться тем, что голкипер не может договориться с «Миланом» о продлении контракта, требуя повышение зарплаты.