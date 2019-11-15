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  • Роналду оформил 55-й хет-трик в карьере. У Месси на три меньше

Роналду оформил 55-й хет-трик в карьере. У Месси на три меньше

15 ноября 2019, 15:21
3

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче отбора Евро-2020 против Литвы (6:0).

Для 34-летнего футболиста это 55-я игра в карьере, в которых он забил три гола.

Сообщается, что Роналду сделал 46 хет-триков на клубном уровне и 9 в составе национальной команды.

ESPN приводит сравнительную характеристику португальца и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В активе аргентинца 52 хет-трика (46 за клуб и 6 за сборную).

Роналду забил 98-й гол за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда – 11 голов

Роналду забил 7 голов в ворота Литвы. Это больше, чем любой другой сборной

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Gracenote Live
Отбор ЧЕ-2020 Италия. Серия А Ювентус Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Ушат Помоев
1573821048
Ну вот и все CR7 лучший!!!)
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yeоvil
1573821833
Если дeлaете ставки -> portal-bet.ru
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Decorhome
1573831419
Возможно он станет лучшим бомбардиром отбора Евро-2020
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