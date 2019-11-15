Роналду оформил 55-й хет-трик в карьере. У Месси на три меньше

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче отбора Евро-2020 против Литвы (6:0).

Для 34-летнего футболиста это 55-я игра в карьере, в которых он забил три гола.

Сообщается, что Роналду сделал 46 хет-триков на клубном уровне и 9 в составе национальной команды.

ESPN приводит сравнительную характеристику португальца и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В активе аргентинца 52 хет-трика (46 за клуб и 6 за сборную).

Роналду забил 98-й гол за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда – 11 голов

Роналду забил 7 голов в ворота Литвы. Это больше, чем любой другой сборной