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    Роналду оформил 55-й хет-трик в карьере. У Месси на три меньше

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче отбора Евро-2020 против Литвы (6:0).

    Для 34-летнего футболиста это 55-я игра в карьере, в которых он забил три гола.

    Сообщается, что Роналду сделал 46 хет-триков на клубном уровне и 9 в составе национальной команды.

    ESPN приводит сравнительную характеристику португальца и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В активе аргентинца 52 хет-трика (46 за клуб и 6 за сборную).

    Роналду забил 98-й гол за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда – 11 голов

    Роналду забил 7 голов в ворота Литвы. Это больше, чем любой другой сборной

    Источник: Gracenote Live

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