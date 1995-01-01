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    Роналду забил 7 голов в ворота Литвы. Это больше, чем любой другой сборной

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче отбора Евро-2020 против Литвы (6:0).

    34-летний форвард забил уже семь мячей литовской национальной команде.

    Как сообщает Gracenote Live, это лучший результат в карьере игрока «Ювентуса» по числу голов в ворота одной сборной.

    По пять раз Роналду отличался в играх с Андоррой, Арменией, Швецией и Латвией.

    Роналду забил 98-й гол за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда – 11 голов

    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4772

      ivan-football-fan 28 минут назад

      Повезло Литве... Только из за ЭТОГО о ней будут помнить дольше других!))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1353

      sovok 54 минуты назад

      Больше всего восхищает его воля, целеустремленность и преданность футболу.

      Он - уникум...

      3
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      Рейтинг: +4772

      ivan-football-fan > sovok 28 минут назад

      вне всяких!))+

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      Рейтинг: +98

      Граф2019 1 час назад

      маловато...

      0
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      Рейтинг: +3592

      Yev 1 час назад

      Вот тебе и Лаба Дьена

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