Роналду забил 7 голов в ворота Литвы. Это больше, чем любой другой сборной

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче отбора Евро-2020 против Литвы (6:0).

34-летний форвард забил уже семь мячей литовской национальной команде.

Как сообщает Gracenote Live, это лучший результат в карьере игрока «Ювентуса» по числу голов в ворота одной сборной.

По пять раз Роналду отличался в играх с Андоррой, Арменией, Швецией и Латвией.

Роналду забил 98-й гол за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда – 11 голов