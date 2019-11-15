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  • Экс-спортивный директор «Милана»: «Гаттузо диктовали, кого ставить в состав»

Экс-спортивный директор «Милана»: «Гаттузо диктовали, кого ставить в состав»

15 ноября 2019, 10:47

Экс-спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о работе с Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера клуба.

«Дженнаро покинул «Милан» по взаимному согласию сторон летом 2019 года, так как не смог добиться места в зоне в Лиге чемпионов, и сейчас появляются различные гипотезы относительно того, что происходило во время его работы в клубе.

Владельцы мне сказали, что я могу выбрать Тухеля в качестве главного тренера клуба, но я сказал, что уже выбрал Гаттузо. Я потратил много дней, чтобы убедить их, что это был правильный выбор. В конце концов мне сказали, что в случае неудач мне придется взять на себя всю ответственность, и, если все пойдет не так, мне придется уйти.

Мне жаль, что Дженнаро так и не оказался полезен для «Милана». И если руководители клуба говорили ему, что он не прав, и диктовали ему, кого из игроков ставить в состав, разве я тоже виноват в его отставке?» – задается вопросом экс-функционер «Милана».

Источник: Daily Mail
Италия. Серия А Милан Гаттузо Дженнаро
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