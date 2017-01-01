Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Экс-спортивный директор «Милана»: «Гаттузо диктовали, кого ставить в состав»

    Экс-спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о работе с Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера клуба.

    «Дженнаро покинул «Милан» по взаимному согласию сторон летом 2019 года, так как не смог добиться места в зоне в Лиге чемпионов, и сейчас появляются различные гипотезы относительно того, что происходило во время его работы в клубе.

    Владельцы мне сказали, что я могу выбрать Тухеля в качестве главного тренера клуба, но я сказал, что уже выбрал Гаттузо. Я потратил много дней, чтобы убедить их, что это был правильный выбор. В конце концов мне сказали, что в случае неудач мне придется взять на себя всю ответственность, и, если все пойдет не так, мне придется уйти.

    Мне жаль, что Дженнаро так и не оказался полезен для «Милана». И если руководители клуба говорили ему, что он не прав, и диктовали ему, кого из игроков ставить в состав, разве я тоже виноват в его отставке?» – задается вопросом экс-функционер «Милана».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74458
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru