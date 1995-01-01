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    Отбор Евро-2020. Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву, Сербия обыграла Люксембург

    В группе B состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020.

    Португалия на свое поле разгромила Литву со счетом 6:0 – хет-трик на счету нападающего Криштиану Роналду. Сербия обыграла Люксембург – 3:2.

    Отбор Евро-2020. Группа B

    Сербия – Люксембург – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Митрович, 11; 2:0 – Митрович, 43; 2:1 – Родригес, 54; 3:1 – Радоньич, 70; 3:2 – Турпель, 75.

    Португалия – Литва – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 7 (с пенальти); 2:0 – Роналду, 22; 3:0 – Пицци, 52; 4:0 – Пасиенсиа, 56; 5:0 – Силва, 63; 6:0 – Роналду, 65.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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