Отбор Евро-2020. Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву, Сербия обыграла Люксембург

В группе B состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020.
Португалия на свое поле разгромила Литву со счетом 6:0 – хет-трик на счету нападающего Криштиану Роналду. Сербия обыграла Люксембург – 3:2.
Отбор Евро-2020. Группа B
Сербия – Люксембург – 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Митрович, 11; 2:0 – Митрович, 43; 2:1 – Родригес, 54; 3:1 – Радоньич, 70; 3:2 – Турпель, 75.
Португалия – Литва – 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Роналду, 7 (с пенальти); 2:0 – Роналду, 22; 3:0 – Пицци, 52; 4:0 – Пасиенсиа, 56; 5:0 – Силва, 63; 6:0 – Роналду, 65.
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Украина
|7
|6
|1
|0
|15:2
|+13
|19
|2.
|Португалия
|7
|4
|2
|1
|20:6
|+14
|14
|3.
|Сербия
|7
|4
|1
|2
|15:15
|0
|13
|4.
|Люксембург
|7
|1
|1
|5
|7:14
|-7
|4
|5.
|Литва
|8
|0
|1
|7
|5:25
|-20
|1
Источник: Бомбардир.ру