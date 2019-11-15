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Отбор Евро-2020. Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву, Сербия обыграла Люксембург

15 ноября 2019, 00:35
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В группе B состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020.

Португалия на свое поле разгромила Литву со счетом 6:0 – хет-трик на счету нападающего Криштиану Роналду. Сербия обыграла Люксембург – 3:2.

Отбор Евро-2020. Группа B

Сербия – Люксембург – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Митрович, 11; 2:0 – Митрович, 43; 2:1 – Родригес, 54; 3:1 – Радоньич, 70; 3:2 – Турпель, 75.

Португалия – Литва – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 7 (с пенальти); 2:0 – Роналду, 22; 3:0 – Пицци, 52; 4:0 – Пасиенсиа, 56; 5:0 – Силва, 63; 6:0 – Роналду, 65.

Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Украина 7 6 1 0 15:2 +13 19
2. Португалия 7 4 2 1 20:6 +14 14
3. Сербия 7 4 1 2 15:15 0 13
4. Люксембург 7 1 1 5 7:14 -7 4
5. Литва 8 0 1 7 5:25 -20 1

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Португалия Литва Сербия Люксембург
Комментарии (1)
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portero
1573808176
голы Рональду в этой игре , это личный результат, а не помощь в победе над слабым соперником.
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