Отбор Евро-2020. Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву, Сербия обыграла Люксембург

В группе B состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020.

Португалия на свое поле разгромила Литву со счетом 6:0 – хет-трик на счету нападающего Криштиану Роналду. Сербия обыграла Люксембург – 3:2.

Отбор Евро-2020. Группа B

Сербия – Люксембург – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Митрович, 11; 2:0 – Митрович, 43; 2:1 – Родригес, 54; 3:1 – Радоньич, 70; 3:2 – Турпель, 75.

Португалия – Литва – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 7 (с пенальти); 2:0 – Роналду, 22; 3:0 – Пицци, 52; 4:0 – Пасиенсиа, 56; 5:0 – Силва, 63; 6:0 – Роналду, 65.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020