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  • Отбор Евро-2020. Франция одержала волевую победу над Молдавией, Албания и Андорра сыграли вничью

Отбор Евро-2020. Франция одержала волевую победу над Молдавией, Албания и Андорра сыграли вничью

15 ноября 2019, 00:30
6

В группе H завершились матчи 9-го тура отборочного турнира Евро-2020. Албания не сумела обыграть Андорру – 2:2. Франция одержала волевую победу над Молдавией со счетом 2:1.

По результатам встреч Франция и Турция обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

Отбор Евро-2020. Группа H. 9-й тур

Албания – Андорра – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Балай, 6; 1:1 – Мартинес, 18; 1:2 – Мартинес, 48; 2:2 – Манаж, 55.

Франция – Молдавия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рата, 9; 1:1 – Варан, 35; 2:1 – Жиру 79 (с пенальти).

Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 9 7 1 1 23:6 +17 22
2. Турция 9 6 2 1 16:3 +13 20
3. Исландия 9 5 1 3 12:10 +2 16
4. Албания 9 4 1 4 16:12 +4 13
5. Андорра 9 1 1 7 3:18 -15 4
6. Молдавия 9 1 0 8 3:24 -21 3

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Франция Молдавия Албания Андорра
Комментарии (6)
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Суворов_лучший
1573768322
Хотя бы здесь по чесноку, без егорова
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Yev
1573774822
Прикольно звучит: Франция одержала волевую победу над Молдавией. Если не смотрел матч впечатление, что была битва равных.
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BRO_football
1573794442
Да какая волевая победа? Франция - дно. Кое-как отскочили. Могли вничью с какой-то Молдавией сыграть. Тоже мне чемпионы мира!
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yеovill
1573799723
Если делаетe ставки -> portal-bet.ru
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Давид59
1573804626
Дааа!!! Настоящий триллер в Париже! Панова там на них не было!
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