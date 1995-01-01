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    Отбор Евро-2020. Франция одержала волевую победу над Молдавией, Албания и Андорра сыграли вничью

    В группе H завершились матчи 9-го тура отборочного турнира Евро-2020. Албания не сумела обыграть Андорру – 2:2. Франция одержала волевую победу над Молдавией со счетом 2:1.

    По результатам встреч Франция и Турция обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

    Отбор Евро-2020. Группа H. 9-й тур

    Албания – Андорра – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Балай, 6; 1:1 – Мартинес, 18; 1:2 – Мартинес, 48; 2:2 – Манаж, 55.

    Франция – Молдавия – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рата, 9; 1:1 – Варан, 35; 2:1 – Жиру 79 (с пенальти).

    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Франция 9 7 1 1 23:6 +17 22
    2. Турция 9 6 2 1 16:3 +13 20
    3. Исландия 9 5 1 3 12:10 +2 16
    4. Албания 9 4 1 4 16:12 +4 13
    5. Андорра 9 1 1 7 3:18 -15 4
    6. Молдавия 9 1 0 8 3:24 -21 3

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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