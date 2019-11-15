Отбор Евро-2020. Франция одержала волевую победу над Молдавией, Албания и Андорра сыграли вничью

В группе H завершились матчи 9-го тура отборочного турнира Евро-2020. Албания не сумела обыграть Андорру – 2:2. Франция одержала волевую победу над Молдавией со счетом 2:1.
По результатам встреч Франция и Турция обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы-2020.
Отбор Евро-2020. Группа H. 9-й тур
Голы: 1:0 – Балай, 6; 1:1 – Мартинес, 18; 1:2 – Мартинес, 48; 2:2 – Манаж, 55.
Франция – Молдавия – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Рата, 9; 1:1 – Варан, 35; 2:1 – Жиру 79 (с пенальти).
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|9
|7
|1
|1
|23:6
|+17
|22
|2.
|Турция
|9
|6
|2
|1
|16:3
|+13
|20
|3.
|Исландия
|9
|5
|1
|3
|12:10
|+2
|16
|4.
|Албания
|9
|4
|1
|4
|16:12
|+4
|13
|5.
|Андорра
|9
|1
|1
|7
|3:18
|-15
|4
|6.
|Молдавия
|9
|1
|0
|8
|3:24
|-21
|3
Источник: Бомбардир.ру