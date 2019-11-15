Отбор Евро-2020. Франция одержала волевую победу над Молдавией, Албания и Андорра сыграли вничью

В группе H завершились матчи 9-го тура отборочного турнира Евро-2020. Албания не сумела обыграть Андорру – 2:2. Франция одержала волевую победу над Молдавией со счетом 2:1.

По результатам встреч Франция и Турция обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

Отбор Евро-2020. Группа H. 9-й тур

Албания – Андорра – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Балай, 6; 1:1 – Мартинес, 18; 1:2 – Мартинес, 48; 2:2 – Манаж, 55.

Франция – Молдавия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рата, 9; 1:1 – Варан, 35; 2:1 – Жиру 79 (с пенальти).

Группа H И В Н П Мячи Разница Очки 1. Франция 9 7 1 1 23:6 +17 22 2. Турция 9 6 2 1 16:3 +13 20 3. Исландия 9 5 1 3 12:10 +2 16 4. Албания 9 4 1 4 16:12 +4 13 5. Андорра 9 1 1 7 3:18 -15 4 6. Молдавия 9 1 0 8 3:24 -21 3

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020