«Локомотив»: «Сейчас нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы рассматриваем и «Лужники»

Директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о готовящейся реконструкции «РЖД Арены».

«В настоящий момент клуб действительно занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона. Сейчас нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке.

Но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее столетие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом.

Но [сейчас] нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы, в том числе, рассматриваем и «Лужники», – сказал Брейдо.

«РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», расположен в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы, рядом со станцией метро «Черкизовская» и станцией МЦК «Локомотив». Построен в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».

Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.

Главный архитектор Москвы: «Есть план по реконструкции РЖД «Арены». Это 100 процентов не полный снос»



