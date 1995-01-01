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    «Локомотив»: «Сейчас нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы рассматриваем и «Лужники»

    Директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о готовящейся реконструкции «РЖД Арены».

    «В настоящий момент клуб действительно занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона. Сейчас нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке.

    Но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее столетие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом.

    Но [сейчас] нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы, в том числе, рассматриваем и «Лужники», – сказал Брейдо.

    • «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», расположен в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы, рядом со станцией метро «Черкизовская» и станцией МЦК «Локомотив». Построен в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
    • Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.

    Главный архитектор Москвы: «Есть план по реконструкции РЖД «Арены». Это 100 процентов не полный снос»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +430

      alarm 33 минуты назад

      можно расформировать спартак, потом года 2 проветривать и дезинфицировать открывашку от свиного духа - а затем передать локо. вот тебе и 45 тыщ.

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      Рейтинг: +10392

      vladimir-7 54 минуты назад

      Нужно делать крытый стадион по типу Газпром Арена в Питере на
      40-45 тысяч человек, не менее.

      1
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      Рейтинг: +430

      alarm > vladimir-7 34 минуты назад

      у них было 2 варианта, и оба мне не понравились:
      - проект натяжной крыши, которая не полностью закрывает стадион. иными словами, хотели растянуть на тросах овальную тряпку над полем, оставив по периметру щель между полем и трибунами. теплее от этого не станет.
      - снести и построить стадион заново. тоже так себе идея.

      реконструировать там нечего, новые места не впихнуть. когда на питер свалился ЧМ и потребовалось добавить 8 тыщ мест в готовый на треть стадион - его тупо снесли и стали строить заново, иначе никак нельзя было расширить до требований фифы.

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      Рейтинг: +2235

      nemolod > vladimir-7 4 минуты назад

      Полностью согласен, после реконструкции должен быть именно крытый стадион по типу питерского с раздвижной крышей,чтоб всем было ткпло,сухо и комфортно,а затраты быстро окупятся!

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