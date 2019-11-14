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  • «Локомотив»: «Сейчас нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы рассматриваем и «Лужники»

«Локомотив»: «Сейчас нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы рассматриваем и «Лужники»

14 ноября 2019, 16:30
4

Директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о готовящейся реконструкции «РЖД Арены».

«В настоящий момент клуб действительно занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона. Сейчас нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке.

Но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее столетие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом.

Но [сейчас] нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы, в том числе, рассматриваем и «Лужники», – сказал Брейдо.

  • «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», расположен в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы, рядом со станцией метро «Черкизовская» и станцией МЦК «Локомотив». Построен в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
  • Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.

Главный архитектор Москвы: «Есть план по реконструкции РЖД «Арены». Это 100 процентов не полный снос»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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vladimir-7
1573741591
Нужно делать крытый стадион по типу Газпром Арена в Питере на 40-45 тысяч человек, не менее.
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imamudinlavrinyuk
1573746389
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение.]]] Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---=-=-=-=-=-- https://bit.vodka/zrenie
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Суворов_лучший
1573767680
дайте Палычу спокойно доработать, добыть очередные победы Локо и уйти!!! Без него потом он хрен чего добудет!!! Я уважаю Локо и тем более динамовского Палыча, но без Палыча в Локо, к сожалению, не верю! Всякие смородские Локо уничтожат!!!
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