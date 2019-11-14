Главный архитектор Москвы: «Есть план по реконструкции РЖД «Арены». Это 100 процентов не полный снос»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о сотрудничестве с «Локомотивом» по реконструкции стадиона «РЖД Арена».
«Коллеги из «Локомотива» связались с просьбой их проконсультировать по вопросу реконструкции стадиона в силу того, что у меня богатый опыт по работе со стадионами – «Лужники», стадион «Краснодар», к «Динамо» тоже имею отношение.
Я с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе встречался, беседовали на тему сотрудничества, коллеги попросили им помочь, я, безусловно, готов и согласен на безвозмездной основе этим позаниматься.
Единственное, что пока известно, что есть план по реконструкции, модернизации стадиона, но это 100 процентов не полный снос, чтобы никто не волновался. Сам я с раннего детства болельщик «Локомотива», периодически там бываю на матчах и могу констатировать, что там много чего можно поправить – времени с момента его строительства прошло достаточно и знания, и технологии ушли далеко вперед.
Там можно поработать со скай-боксами, кровлей, оснащением, с удобством, с территорией. Реконструкция будет скорее всего с «выселением», но сейчас у нас с футбольными стадионами все хорошо, есть выбор», – сказал Кузнецов.
- «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», расположен в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы, рядом со станцией метро «Черкизовская» и станцией МЦК «Локомотив». Построен в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
- Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.