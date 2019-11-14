Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главный архитектор Москвы: «Есть план по реконструкции РЖД «Арены». Это 100 процентов не полный снос»

Главный архитектор Москвы: «Есть план по реконструкции РЖД «Арены». Это 100 процентов не полный снос»

14 ноября 2019, 14:21
3

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о сотрудничестве с «Локомотивом» по реконструкции стадиона «РЖД Арена».

«Коллеги из «Локомотива» связались с просьбой их проконсультировать по вопросу реконструкции стадиона в силу того, что у меня богатый опыт по работе со стадионами – «Лужники», стадион «Краснодар», к «Динамо» тоже имею отношение.

Я с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе встречался, беседовали на тему сотрудничества, коллеги попросили им помочь, я, безусловно, готов и согласен на безвозмездной основе этим позаниматься.

Единственное, что пока известно, что есть план по реконструкции, модернизации стадиона, но это 100 процентов не полный снос, чтобы никто не волновался. Сам я с раннего детства болельщик «Локомотива», периодически там бываю на матчах и могу констатировать, что там много чего можно поправить – времени с момента его строительства прошло достаточно и знания, и технологии ушли далеко вперед.

Там можно поработать со скай-боксами, кровлей, оснащением, с удобством, с территорией. Реконструкция будет скорее всего с «выселением», но сейчас у нас с футбольными стадионами все хорошо, есть выбор», – сказал Кузнецов.

  • «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», расположен в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы, рядом со станцией метро «Черкизовская» и станцией МЦК «Локомотив». Построен в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
  • Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.

Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nesterenko
1573732619
Когда был основным стадионом сборной России, причем счастливым.
Ответить
Пельш 1
1573743202
Открывается новая кормушка для комерсов по разворовыванию бабла!
Ответить
Суворов_лучший
1573767797
Распильщики!!!!!! дайте Палычу спокойно доработать, добыть очередные победы Локо и уйти!!! Без него потом он хрен чего добудет!!! Я уважаю Локо и тем более динамовского Палыча, но без Палыча в Локо, к сожалению, не верю! Всякие смородские Локо уничтожат!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+