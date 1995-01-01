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    Главный архитектор Москвы: «Есть план по реконструкции РЖД «Арены». Это 100 процентов не полный снос»

    Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о сотрудничестве с «Локомотивом» по реконструкции стадиона «РЖД Арена».

    «Коллеги из «Локомотива» связались с просьбой их проконсультировать по вопросу реконструкции стадиона в силу того, что у меня богатый опыт по работе со стадионами – «Лужники», стадион «Краснодар», к «Динамо» тоже имею отношение.

    Я с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе встречался, беседовали на тему сотрудничества, коллеги попросили им помочь, я, безусловно, готов и согласен на безвозмездной основе этим позаниматься.

    Единственное, что пока известно, что есть план по реконструкции, модернизации стадиона, но это 100 процентов не полный снос, чтобы никто не волновался. Сам я с раннего детства болельщик «Локомотива», периодически там бываю на матчах и могу констатировать, что там много чего можно поправить – времени с момента его строительства прошло достаточно и знания, и технологии ушли далеко вперед.

    Там можно поработать со скай-боксами, кровлей, оснащением, с удобством, с территорией. Реконструкция будет скорее всего с «выселением», но сейчас у нас с футбольными стадионами все хорошо, есть выбор», – сказал Кузнецов.

    • «РЖД Арена» – домашний стадион «Локомотива», расположен в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы, рядом со станцией метро «Черкизовская» и станцией МЦК «Локомотив». Построен в 2000-2002 годах на месте старого стадиона «Локомотив».
    • Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 27 320 зрителей.

    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2522

      Nesterenko 54 минуты назад

      Когда был основным стадионом сборной России, причем счастливым.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2537

      TOMSON > Nesterenko 46 минут назад

      Построите с крышей и опять на нем сборная играть начнёт.

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