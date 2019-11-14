Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Яя Туре: «Игрокам в случае расизма нужно просто уходить с поля. Это даст сигнал ФИФА и УЕФА»

Яя Туре: «Игрокам в случае расизма нужно просто уходить с поля. Это даст сигнал ФИФА и УЕФА»

14 ноября 2019, 12:56
16

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, выступающий за «Циндао Хайню», заявил, что игрокам следует покидать поле в случае расистских оскорблений.

«Должно быть решение, ФИФА нужны люди, которые будут заниматься этим вопросом. Думаю, игрокам в случае расизма нужно просто уходить с поля. Это даст сигнал ФИФА и УЕФА и покажет им, что футболисты важнее.

Я бы хотел увидеть, как игроки сборной Англии уходят с поля в игре с Болгарией. Я был бы рад этому, это был бы мощный посыл. Нам нужны люди, которые будут делать все правильно. Мы можем говорить об этом по телевизору, но это не значит, что люди на высоких постах в футболе отреагируют. ФИФА должна следить за этим», – сказал Туре.

  • Кроме «Манчестер Сити», 36-летний футболист выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Барселону».
  • Туре – чемпион Греции, двукратный чемпиона Испании, трехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов.

Туре – о расизме: «В Украине ко мне неплохо относились, в России была другая история»

Источник: Sky Sports
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Англия Туре Яя
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1573726537
А какие предложения? Играть без зрителей? Ужесточить контроль? Штрафовать клубы/сборные? Паспорта болельщиков? Закрывать сектора? Это капля в море, когда на трибунах 50к человек, за всеми не уследишь, всегда найдутся десяток другой неадекватов. В мире людей сотнями убивают на расовой и религиозной почве, а тут человека, который получает миллионы, назвали обезьяной, он расплакался и ушёл с поля. Потом сел в свой Ламборджини и поехал в свой четырёхэтажный особняк, обнял жену фото-модель и лёг спать в тёплую постель. Давайте, бл*ть, все его пожалеем и срочно примем меры. Кто-то чёрный, кто-то белый, женщина, мужчина, натурал, ненатурал, на каждом шагу сегодня эта херня. Когда сегрегация была законна и чернокожих не принимали в университеты, на престижную работу, выделяли специальные места в общественном транспорте и даже отдельные туалеты, вот это был расизм, а то о чём гремят сейчас это детский лепет.
Ответить
Cromathaar
1573727210
Правильно, в пень контракт и контрактные обязательства (за много-много денег). Просто обиделся и ушел. Вот бы на заводе тоже такое работало.
Ответить
Dark_Soul
1573727363
Негры совсем уже охренели)
Ответить
Dark_Soul
1573727424
Фифа примет меры, за уход с поля дисквалификация на пол года. Тогда будет порядок)
Ответить
bset
1573728620
Бутылки в голову прилетают и матч продолжают. А тут из-за оскорбления будут отменять? Это будет бредом))
Ответить
general.lizyukov
1573729192
А если тебя пнут по ноге - свались на траву и заплачь как ребёнок. Чо за херня, ниггер? Вы взрослые мужики, вы должны гордиться своей принадлежностью к африканской расе, каждый словом, делом, поступком доказывать всем дебилам, что вы - точно такие же люди, а не слезливые макаки, которые будут прятаться за статьи законов и громкие речи, но даже не подумают проявить твердость духа и характера. Зулусы шли на пулемёты, не дрогнув, зная, что их ожидает. Вы сбегает от трусливого уханья кучки дегенератов.
Ответить
loko-the_best
1573730864
Идеальный вариант в случае расизма - суицид. Только представьте, заукали темнокожего игрока, он вскрылся, если на это никто не обратит внимания, то другой повторит, потом третий, пятый, десятый, глядишь перестанут укать, не на кого будет, а это значит расизм побежден.
Ответить
Ден 781
1573730876
Это даст всяким отбросам срывать матчи
Ответить
омск55
1573732232
не пишите новости об этой обезьяне надоело
Ответить
Vats
1573732251
Т.е. если оскорбляют или освистывают африканца - то это расизм, и надо уходить с поля. А если оскорбляют или освистывают белого - то всё нормально, продолжаем играть. Что-то тут не так )
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+