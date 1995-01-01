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    Яя Туре: «Игрокам в случае расизма нужно просто уходить с поля. Это даст сигнал ФИФА и УЕФА»

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, выступающий за «Циндао Хайню», заявил, что игрокам следует покидать поле в случае расистских оскорблений.

    «Должно быть решение, ФИФА нужны люди, которые будут заниматься этим вопросом. Думаю, игрокам в случае расизма нужно просто уходить с поля. Это даст сигнал ФИФА и УЕФА и покажет им, что футболисты важнее.

    Я бы хотел увидеть, как игроки сборной Англии уходят с поля в игре с Болгарией. Я был бы рад этому, это был бы мощный посыл. Нам нужны люди, которые будут делать все правильно. Мы можем говорить об этом по телевизору, но это не значит, что люди на высоких постах в футболе отреагируют. ФИФА должна следить за этим», – сказал Туре.

    • Кроме «Манчестер Сити», 36-летний футболист выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Барселону».
    • Туре – чемпион Греции, двукратный чемпиона Испании, трехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов.

    Туре – о расизме: «В Украине ко мне неплохо относились, в России была другая история»

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии15
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      Рейтинг: +21

      Vats 1 час назад

      Т.е. если оскорбляют или освистывают африканца - то это расизм, и надо уходить с поля.
      А если оскорбляют или освистывают белого - то всё нормально, продолжаем играть.
      Что-то тут не так )

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      Рейтинг: +1042

      омск55 1 час назад

      не пишите новости об этой обезьяне надоело

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      Рейтинг: +1124

      Genz 1 час назад

      Болелы в основном не адекват. С накопившейся злостью на общество идут на стадион вынести сор из души. А на белых как кричат - белый вонючка, какакашка, чмошник, подлизни у коровки

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      Рейтинг: +1379

      Ден 781 1 час назад

      Это даст всяким отбросам срывать матчи

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      Рейтинг: +875

      loko-the_best 1 час назад

      Идеальный вариант в случае расизма - суицид. Только представьте, заукали темнокожего игрока, он вскрылся, если на это никто не обратит внимания, то другой повторит, потом третий, пятый, десятый, глядишь перестанут укать, не на кого будет, а это значит расизм побежден.

      1
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      Рейтинг: 0

      прабабушка краба 1 час назад

      я лет 6-7 звукач в караоке. на меня наводили ствол, обещали отрезать руку, прострелить колено, подождать у выхода и ещё много чего. при этом я продолжал делать свою работу. но, когда футболиста оскорбляют с трибуны, конечно, нужно уходить с поля, ага...

      0
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      Рейтинг: +4

      stas39 1 час назад

      Если делaете ставки -> portal-bet.ru

      -2
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      Рейтинг: +1594

      general.lizyukov 1 час назад

      А если тебя пнут по ноге - свались на траву и заплачь как ребёнок.
      Чо за херня, ниггер? Вы взрослые мужики, вы должны гордиться своей принадлежностью к африканской расе, каждый словом, делом, поступком доказывать всем дебилам, что вы - точно такие же люди, а не слезливые макаки, которые будут прятаться за статьи законов и громкие речи, но даже не подумают проявить твердость духа и характера.
      Зулусы шли на пулемёты, не дрогнув, зная, что их ожидает. Вы сбегает от трусливого уханья кучки дегенератов.

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      Рейтинг: +644

      Давид59 1 час назад

      Уход с поля - не решение. За это оштрафуют, потом доказывай, что не верблюд

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      Рейтинг: +12531

      bset 2 часа назад

      Бутылки в голову прилетают и матч продолжают. А тут из-за оскорбления будут отменять? Это будет бредом))

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