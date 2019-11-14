Яя Туре: «Игрокам в случае расизма нужно просто уходить с поля. Это даст сигнал ФИФА и УЕФА»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, выступающий за «Циндао Хайню», заявил, что игрокам следует покидать поле в случае расистских оскорблений.

«Должно быть решение, ФИФА нужны люди, которые будут заниматься этим вопросом. Думаю, игрокам в случае расизма нужно просто уходить с поля. Это даст сигнал ФИФА и УЕФА и покажет им, что футболисты важнее.

Я бы хотел увидеть, как игроки сборной Англии уходят с поля в игре с Болгарией. Я был бы рад этому, это был бы мощный посыл. Нам нужны люди, которые будут делать все правильно. Мы можем говорить об этом по телевизору, но это не значит, что люди на высоких постах в футболе отреагируют. ФИФА должна следить за этим», – сказал Туре.

Кроме «Манчестер Сити», 36-летний футболист выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Барселону».

Туре – чемпион Греции, двукратный чемпиона Испании, трехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов.

Туре – о расизме: «В Украине ко мне неплохо относились, в России была другая история»