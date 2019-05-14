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    Туре – о расизме: «В Украине ко мне неплохо относились, в России была другая история»

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, что периодически ему приходилось сталкиваться с проблемой расизма. Ивуариец предложил меры, которые помогут избавиться от данной проблемы на стадионах мира.

    «Люди не всегда понимают меня, когда я говорю о расизме. В Украине ко мне неплохо относились. Другая история была в России, когда мы с «Сити» играли против ЦСКА [английская команда выступала в одной группе с армейцами в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 и в сезоне-2013/14. Туре не уточняет, о каком именно матче идет речь]. В Украине ничего подобного не было.

    На самом деле эта проблема существует во всем мире, даже в Бельгии. Даже в Лондоне мой друг Рахим Стерлинг страдает от расизма. Люди должны быть более образованными. Возможно, следует останавливать матчи, а игрокам покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему», – сказал Туре в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

    • Кроме «Манчестер Сити», 36-летний футболист выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Барселону».
    • Туре – чемпион Греции, двукратный чемпиона Испании, трехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов.

    Источник: YouTube-канал «Бомбардир»

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    14.05.2019 17:59
    Комментарии15
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      Рейтинг: -21

      sergeyblokhin 15 мая, 03:51

      Скоро лето и вы хотите выглядеть рельефным, подтянутым и с прессом вместо пуза ? теперь это возможно всего за 7 дней да ещё ничего не делая (без диет и спорта)! Опробовал лично: пузо уходит само собой и проступают кубики уже через неделю и делать ничего не надо да и цена вопроса копеечная. Вот сами почитайте --- http://gg.gg/msblog

      0
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      Рейтинг: +2456

      Yev 14 мая, 23:10

      Правило одно: если о тебе забыли - создай конфликт.
      Если бы у него агент был Иванов Иван Иванович, а то ж хто - СЭлюк, по тому за украдиНу и топит.

      0
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      Рейтинг: +879

      general.lizyukov 14 мая, 22:09

      Что за расизм, ты чего выдумываешь? "Что это ниггер себе позволяет?" (С)
      Тебе самому стыдно черным себя считать, раз ты это считаешь оскорблением, если уж на то пошло. Белый - белый, черный - черный, желтый - желтый. С каких пор цвет кожи стал оскорблением? Совсем уже охренели в своих припадках толерантности.

      3
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      Рейтинг: +506

      spam2009 14 мая, 19:52

      Пошел в опу нытик, нас в школе еще учили что - негр-он и в Африке негр

      4
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери > spam2009 14 мая, 20:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это ты в фильме "брат" такое быдло-выражение услышал? А теперь считаешь нужным распространять эту ересь?

      -5
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      Рейтинг: +879

      general.lizyukov > Леха из Твери 14 мая, 22:07

      Учебник купить? Представитель негроидной расы - негр. А какое его гражданство - на лице не написано.
      Съезди в Конго, послушай, как они нас называют.

      0
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      Рейтинг: +790

      Mirak92 > Леха из Твери 15 мая, 06:28

      Надо бы сохранять ,твои быдло коментарии,увидел бы,кто истенный колхозный быдло!

      0
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери > Mirak92 15 мая, 06:54

      Лучше себе словарь русского языка сохрани, грамотей.

      0
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      Рейтинг: +506

      spam2009 > Леха из Твери 9 часов назад

      А ты знаешь, что такое ересь?

      0
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      Рейтинг: +30621

      Полная Канистра 14 мая, 19:48

      опять за своё этот ущемлённый нытик

      3
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      Рейтинг: +149

      Boeung777 14 мая, 19:11

      Никто же не зовёт. Сиди там, где тебе хорошо... То есть, на пальме. Ничего личного, просто уже тошнит от этой темы, раздуваемой на ровном месте.

      2
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      Рейтинг: +455

      VVadic 14 мая, 19:03

      На украине таким Яя самое место. Доверьте негру Динамо, от будет праздник!

      1
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      Рейтинг: +258

      OrenburgFC 14 мая, 18:35

      ютьюб канал бомбардиир??? ))))))))))))))) ору ) Красавы насмортрелись??))) вы сначала с сайтом разберитесь)))

      0
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      Рейтинг: +1485

      TOMSON 14 мая, 18:30

      Уверен этот Яя (имя то как для Немцев сделанное) нам еще кровушки попьёт, со своим расизмом. Почему-то именно такие мерзкие личности занимают со временем высокие посты.
      А матч он конкретный конечно не упомянул. Тогда санкции применили к ЦСКА за расизм который кроме Яя никто не слышал и доказательств кроме его слов не было.

      1
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      Рейтинг: +192

      johnny983 14 мая, 18:09

      Что-то предвзят Туре к России, причем не в первый раз уже.
      Где же ему русские так "дорогу перешли"?!

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