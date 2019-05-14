Туре – о расизме: «В Украине ко мне неплохо относились, в России была другая история»

Скоро лето и вы хотите выглядеть рельефным, подтянутым и с прессом вместо пуза ? теперь это возможно всего за 7 дней да ещё ничего не делая (без диет и спорта)! Опробовал лично: пузо уходит само собой и проступают кубики уже через неделю и делать ничего не надо да и цена вопроса копеечная. Вот сами почитайте --- http://gg.gg/msblog
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, что периодически ему приходилось сталкиваться с проблемой расизма. Ивуариец предложил меры, которые помогут избавиться от данной проблемы на стадионах мира.
«Люди не всегда понимают меня, когда я говорю о расизме. В Украине ко мне неплохо относились. Другая история была в России, когда мы с «Сити» играли против ЦСКА [английская команда выступала в одной группе с армейцами в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 и в сезоне-2013/14. Туре не уточняет, о каком именно матче идет речь]. В Украине ничего подобного не было.
На самом деле эта проблема существует во всем мире, даже в Бельгии. Даже в Лондоне мой друг Рахим Стерлинг страдает от расизма. Люди должны быть более образованными. Возможно, следует останавливать матчи, а игрокам покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему», – сказал Туре в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».
- Кроме «Манчестер Сити», 36-летний футболист выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Барселону».
- Туре – чемпион Греции, двукратный чемпиона Испании, трехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов.