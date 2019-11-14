Тедеско: «Могу представить, что останусь в «Спартаке» надолго, не хочу использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско допускает, что его сотрудничество с московским клубом будет длительным.

«Клуб предложил мне долгосрочный контракт. Я нашeл это предложение заманчивым. Я не из тех, кто хочет использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры, в «Спартаке» это увидели.

Могу себе представить, что останусь в «Спартаке» надолго. У нас одна из самых молодых команд в чемпионате. С одной стороны, это означает, что команда не может сразу же заиграть так, как того хочу я, но с другой стороны, есть хорошая возможность для прогресса», – сказал Тедеско.

Немец возглавил столичную команду 14 октября.

Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.

Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»