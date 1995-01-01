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    Тедеско: «Могу представить, что останусь в «Спартаке» надолго, не хочу использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско допускает, что его сотрудничество с московским клубом будет длительным.

    «Клуб предложил мне долгосрочный контракт. Я нашeл это предложение заманчивым. Я не из тех, кто хочет использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры, в «Спартаке» это увидели.

    Могу себе представить, что останусь в «Спартаке» надолго. У нас одна из самых молодых команд в чемпионате. С одной стороны, это означает, что команда не может сразу же заиграть так, как того хочу я, но с другой стороны, есть хорошая возможность для прогресса», – сказал Тедеско.

    • Немец возглавил столичную команду 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

    Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3011

      woyser 7 минут назад

      Наивный)

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      Рейтинг: +472

      Звезда запаса 13 минут назад

      Фантазер.

      0
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      Рейтинг: +20976

      oyabun 19 минут назад

      На данный момент Тедеско внушает определенные надежды и сдержанный оптимизм своей работой. Главное чтобы игроки не стали его сливать по каким то своим мотивам. Тогда и на посту ГТ Спартака задержится подольше.

      0
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      Рейтинг: +1840

      SarJr 24 минуты назад

      Другой вопрос, оставит ли Спартак тебя на долго. Каррера и кононов тоже так говорили и скорее хотели не побыстрее пойти на повышение, а достичь всего возможного там. Что из этого получилось ( особенно у второго)?)))

      1
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      Рейтинг: +1771

      Snek 47 минут назад

      Скорее ты используешь его как яму, пойдёшь после Спартака Пахтакор тренировать, ну или как Кононов с Каррерой, телик на диване смотреть.

      -1
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      Рейтинг: +7636

      alex1951 49 минут назад

      Ну что ж барабан табэ на шею и флаг в руки!
      Забудь про макароны,спагетти и пасту - это было в прошлой жизни...
      Щас ,главное,научиться разговаривать матом,пить водочку не закусывая,полюбить соленые огурчики ,честь отстаивать в драке,нах пошлют - в суд не подавать ,сразу достаешь COLT 45 калибра и мочишь.....и тогда ты почти русский......Каррера этого не учел....

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      Рейтинг: +6170

      mihail200606 53 минуты назад

      Щебечет че то много...

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      Рейтинг: +7822

      silver29 59 минут назад

      Давай не будем загадывать, тем более от тебе мало что зависит. Надо сосредоточиться на игре команды, а там посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +92

      Ушат Помоев 1 час назад

      Ждем результатов от тебя!

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