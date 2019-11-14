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  • Тедеско: «Могу представить, что останусь в «Спартаке» надолго, не хочу использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры»

Тедеско: «Могу представить, что останусь в «Спартаке» надолго, не хочу использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры»

14 ноября 2019, 11:23
17

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско допускает, что его сотрудничество с московским клубом будет длительным.

«Клуб предложил мне долгосрочный контракт. Я нашeл это предложение заманчивым. Я не из тех, кто хочет использовать клуб в качестве трамплина для развития карьеры, в «Спартаке» это увидели.

Могу себе представить, что останусь в «Спартаке» надолго. У нас одна из самых молодых команд в чемпионате. С одной стороны, это означает, что команда не может сразу же заиграть так, как того хочу я, но с другой стороны, есть хорошая возможность для прогресса», – сказал Тедеско.

  • Немец возглавил столичную команду 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (17)
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Ушат Помоев
1573720444
Ждем результатов от тебя!
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Snek
1573722861
Скорее ты используешь его как яму, пойдёшь после Спартака Пахтакор тренировать, ну или как Кононов с Каррерой, телик на диване смотреть.
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oyabun
1573724578
На данный момент Тедеско внушает определенные надежды и сдержанный оптимизм своей работой. Главное чтобы игроки не стали его сливать по каким то своим мотивам. Тогда и на посту ГТ Спартака задержится подольше.
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Звезда запаса
1573724899
Фантазер.
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BRO_football
1573726908
Тедеско останется в Спартаке надолго? Вряд ли. При первой же череде неудач болельщики сразу дерьмом закидают и вынудят уйти в отставку. Каррера и Кононов не дадут соврать.
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Давид59
1573728921
В Спартаке? Надолго? Не смешите мои тапочки!
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VVM1964
1573730862
"А у нас текучка. Ох, кака страшна у нас текучка!" ( х\ф Любовь и голуби ) - такова у нас ситуация с кадрами ( тренерами ) , дай бог , что бы поработал подольше и был положительный результат .
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vka1970
1573732954
Давай Тед, дерзай. Постарайся быть не хуже Массимо.
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Freyd
1573736117
Пусть дает интервью,а не обещает что выграем чемп уже в этом году
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Суворов_лучший
1573767832
ты сам то понял, что сказал?
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