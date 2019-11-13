«Ростов» анонсировал товарищеский матч с «Краснодаром»

«Ростов» и «Краснодар» проведут товарищескую встречу во время паузы на матчи национальных сборных.

Как сообщает официальный сайт донского клуба, матч пройдет в воскресенье, 17 ноября, на основном стадионе «Краснодара». Начало игры – в 16:00 по московскому времени.