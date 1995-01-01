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    «Ростов» анонсировал товарищеский матч с «Краснодаром»

    «Ростов» и «Краснодар» проведут товарищескую встречу во время паузы на матчи национальных сборных.

    Как сообщает официальный сайт донского клуба, матч пройдет в воскресенье, 17 ноября, на основном стадионе «Краснодара». Начало игры – в 16:00 по московскому времени.

    • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» – пятое.
    • В активе обеих команд по 30 очков. Столько же баллов на счету ЦСКА.
    • В матче 15-го тура Премьер-лиги «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1122

      Genz 1 час назад

      Зачем игра , если сливают команду ростов в пропасть. Не за что цепляться. Грядет распродажа игроков к лету

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