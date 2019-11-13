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«Ростов» анонсировал товарищеский матч с «Краснодаром»

13 ноября 2019, 21:58
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«Ростов» и «Краснодар» проведут товарищескую встречу во время паузы на матчи национальных сборных.

Как сообщает официальный сайт донского клуба, матч пройдет в воскресенье, 17 ноября, на основном стадионе «Краснодара». Начало игры – в 16:00 по московскому времени.

  • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» – пятое.
  • В активе обеих команд по 30 очков. Столько же баллов на счету ЦСКА.
  • В матче 15-го тура Премьер-лиги «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (1)
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portero
1573909273
лучше бы долги закрыли , а не лапшу вешали.
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