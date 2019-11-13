«Ростов» анонсировал товарищеский матч с «Краснодаром»

«Ростов» и «Краснодар» проведут товарищескую встречу во время паузы на матчи национальных сборных.
Как сообщает официальный сайт донского клуба, матч пройдет в воскресенье, 17 ноября, на основном стадионе «Краснодара». Начало игры – в 16:00 по московскому времени.
- По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» – пятое.
- В активе обеих команд по 30 очков. Столько же баллов на счету ЦСКА.
- В матче 15-го тура Премьер-лиги «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2.
Источник: Официальный сайт «Ростова»