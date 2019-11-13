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  • Саутгейт – о конфликте Стерлинга и Гомеса: «Для меня инцидент исчерпан»

Саутгейт – о конфликте Стерлинга и Гомеса: «Для меня инцидент исчерпан»

13 ноября 2019, 21:48

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что конфликт между игроками национальной команды Джо Гомесом и Рахимом Стерлингом исчерпан.

«Не думаю, что Стерлинг в восторге от произошедшего, но я могу это понять. В конце концов, он с командой – это самое главное. Стерлинг является важной частью того, что мы делаем, делали и будем делать.

Он доступен для игры, вернулся к тренировкам с командой и наслаждается своим футболом. Рахим тренировался превосходно, как и всегда. Так что для меня инцидент исчерпан», – сказал Саутгейт.

  • Стерлинг спровоцировал конфликт с Гомесом в столовой.
  • Игрок «Манчестер Сити» не сдержал эмоций после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в воскресенье.
  • В качестве наказания Стерлинг пропустит матч отбора Евро-2020 Англия – Черногория, который состоится 14 ноября на «Уэмбли».

Стерлинга убрали из сборной Англии за стычку с Гомесом. Их конфликт начался еще в АПЛ

Источник: BBC
Отбор ЧЕ-2020 Англия Стерлинг Рахим Гомес Джо Саутгейт Гарет
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