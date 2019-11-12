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    Стерлинга убрали из сборной Англии за стычку с Гомесом. Их конфликт начался еще в АПЛ


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    Голосов: 2
    Сегодня, 11:45
    Извинения не помогли.

    Сборная Англии готовится к матчам квалификации к Евро-2020 против Черногории и Косово. Ближайший – с черногорской командой на «Уэмбли» 14 ноября. Англии достаточно не проиграть в одном из матчей, чтобы квалифицироваться напрямую.

    Как минимум один из них пройдет без Рахима Стерлинга – Гарет Саутгейт не включит игрока в состав на игру с Черногорией из-за внутреннего конфликта с Джо Гомесом. Вот как все было по версии Daily Mail:

    • В воскресенье в матче лидеров АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Стерлинг отыграл за «Сити» полный матч, Гомес вышел на несколько минут за «Ливерпуль» в конце. За это время парни успели сцепиться на поле.

    • Конфликт был исчерпан после финального свистка. Игроки обнялись.

    • На следующий день начались сборы в английской команде. В столовой Гомес тепло поприветствовал Стерлинга, но реакция футболиста «Сити» была агрессивной: он обхватил Гомеса за шею совсем не в шутку – игроков разняли.

    • Стерлинг позже осознал, что натворил. Он выпустил заявление в инстаграме, где сослался на эмоции, без которых нельзя в спорте, и 5-10-секундную вспышку, которая уже в прошлом.

    Публикация от text (@sterling7)

    • Стерлинг также извинился перед Гомесом и всей командой, но это не помогло: ФА отстранила игрока «Сити», он не сыграет с Черногорией из-за этого конфликта.

    • Решение далось непросто и Гарету Саутгейту, который видит лидерские качества в Стерлинге и рассчитывает, что тот в будущем станет капитаном сборной. Саутгейта хвалят за то, что он за последние годы избавил команду от темы межклубных отношений.

    На этот раз избавить получилось не до конца, хотя и времени прошло мало – всего сутки со дня важнейшего матча. Команда Стерлинга проиграла, сам он, к тому же бывший игрок «Ливерпуля», не набрал результативных баллов в матче.

    В осенних играх за сборную Стерлинг прекрасен – у него восемь очков по системе «гол плюс пас» (4+4). Но в каждом месяце он влипает в неприятную историю – его оскорбляли на расовой почве даже в домашней игре против Болгарии (в сентябре), было это и на выездной игре (в октябре). Сейчас – внутрикомандный конфликт.

    Матч против Черногории станет для сборной Англии 1000-м в истории. Юбилей пройдет без одного из сильнейших ее игроков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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