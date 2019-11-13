Кучаев: «Со временем хотел бы поиграть в европейском чемпионате. Перед глазами примеры Комличенко и Головина»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопросы о возможности попробовать свои силы в Европе.

– Хотели бы в будущем поиграть в Европе?

– Посмотрим. Пока у меня действующий контракт с ЦСКА. На данный момент все мои мысли связаны именно с армейским клубом. Очень хочу побеждать с ЦСКА, двигаться вперeд. А дальше будет видно, но не буду отрицать, что со временем хотел бы поиграть и в европейском чемпионате.

– Есть яркие примеры, которые говорят, что все реально.

– Да, скажем, (Николай) Комличенко много забивает в Чехии и уже вписал свое имя в футбольную историю этой страны. Ну и, конечно, перед глазами пример Александра Головина, который полностью адаптировался в «Монако», забивает и отдает голевые передачи.

– Следите ли вы за Головиным в «Монако»?

– Да, мы общаемся, поддерживаем связь. Очень рад за него. Здорово, что в этом сезоне Саша становится одним из лидеров команды. Видно, как он прогрессирует и становится все более сильным игроком.