Ерохин: «Сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020.
«Думаю, сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам. Понятно, что у соперника высококлассные игроки, но тренеры нам все подскажут, с сегодняшнего дня у нас начинается теория. Будем знать, как добиться нужного результата.
Нас в каждом городе здорово поддерживают, особенно после чемпионата мира. Но в Санкт-Петербурге сейчас моя родная арена, так что уверен: наши болельщики будут гнать нас вперед. Их поддержка обязательно нам поможет с бельгийцами», – сказал Ерохин.
- В домашнем матче отборочного турнира Бельгия победила Россию со счетом 3:1.
- Чтобы продолжить борьбу за первое место в группе, россиянам нужна победа со счетом 2:0 или с более крупным счетом.
- Россияне сыграют с бельгийцами 16 ноября.
- После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
Источник: Sport24