Ерохин: «Сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020.

«Думаю, сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам. Понятно, что у соперника высококлассные игроки, но тренеры нам все подскажут, с сегодняшнего дня у нас начинается теория. Будем знать, как добиться нужного результата.

Нас в каждом городе здорово поддерживают, особенно после чемпионата мира. Но в Санкт-Петербурге сейчас моя родная арена, так что уверен: наши болельщики будут гнать нас вперед. Их поддержка обязательно нам поможет с бельгийцами», – сказал Ерохин.