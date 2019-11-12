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    Ерохин: «Сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020.

    «Думаю, сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам. Понятно, что у соперника высококлассные игроки, но тренеры нам все подскажут, с сегодняшнего дня у нас начинается теория. Будем знать, как добиться нужного результата.

    Нас в каждом городе здорово поддерживают, особенно после чемпионата мира. Но в Санкт-Петербурге сейчас моя родная арена, так что уверен: наши болельщики будут гнать нас вперед. Их поддержка обязательно нам поможет с бельгийцами», – сказал Ерохин.

    • В домашнем матче отборочного турнира Бельгия победила Россию со счетом 3:1.
    • Чтобы продолжить борьбу за первое место в группе, россиянам нужна победа со счетом 2:0 или с более крупным счетом.
    • Россияне сыграют с бельгийцами 16 ноября.
    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии17
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      Рейтинг: +21551

      gol_kak_sokol 5 минут назад

      Для Ерохина анекдотик- разговор двух приятелей.
      - Чего то ты сегодня задержался в спортзале, что делал ?
      - Да, штангу поднимал 360 кг.
      - Не гони, никто в мире такую не поднимал.
      - А я поднимал,
      - Но не поднял.

      0
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      Рейтинг: +23

      Frenzybm 12 минут назад

      Ну вот зачем так балаболить, Ероха. Шансы таковы, что лучше их не озвучивать, будь мужиком уже..

      0
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      Рейтинг: +8183

      KLIM777 41 минуту назад

      С учетом травм, шансов на победу нет. Все-таки игроки которые немного сыгрались и являются важными составляющими в игре не помогут и тут смело можно ставить на Бельгию.

      Более того, можно учесть, что это поколение звездных бельгийцев последнее. В данный момент, в молодежной сборной и юношеской талантов вообще нет.

      1
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      Рейтинг: +1117

      Genz 50 минут назад

      Зенит, это пи..даболы. если не скажут, что обыграют Лейпциг и Бельгию, то забудут фамилии Дзюба и ерохин. Раз ерохин на словах победитель, значит в плохой форме, значит сдадут игру Бельгии.

      0
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      Рейтинг: +35035

      portero 51 минуту назад

      настроение хорошее, только понесло Ерохина, на своих заявках уже и ЛЧ взяли и чемпионы мира, а уж Бельгию то точно обыграем.
      удачи вам ! будем посмотреть как вас усатый настроит.

      3
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      Рейтинг: +21551

      gol_kak_sokol 55 минут назад

      Ерохин=Хлестаков. Но надеяться надо, это футбол, я надеюсь.

      2
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      Рейтинг: +637

      kolyma999 56 минут назад

      Да ладно,вы уже и Лейпциг два раза вынесли.Это Ерохе лично,сборную будем смотреть и болеть

      3
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      Рейтинг: +4095

      paracetamol 1 час назад

      Язык без костей.

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      Рейтинг: +11235

      Garrincha58 1 час назад

      вот не люблю когда просто так голословно треплют языком

      3
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      Рейтинг: +1831

      Derzkiy1 1 час назад

      После матчей с сан Марино уверенности набрался , красавец ) приспустит пыл бельгийцы

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