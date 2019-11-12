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  • Ерохин: «Сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам»

Ерохин: «Сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам»

12 ноября 2019, 14:56
18

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020.

«Думаю, сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам. Понятно, что у соперника высококлассные игроки, но тренеры нам все подскажут, с сегодняшнего дня у нас начинается теория. Будем знать, как добиться нужного результата.

Нас в каждом городе здорово поддерживают, особенно после чемпионата мира. Но в Санкт-Петербурге сейчас моя родная арена, так что уверен: наши болельщики будут гнать нас вперед. Их поддержка обязательно нам поможет с бельгийцами», – сказал Ерохин.

  • В домашнем матче отборочного турнира Бельгия победила Россию со счетом 3:1.
  • Чтобы продолжить борьбу за первое место в группе, россиянам нужна победа со счетом 2:0 или с более крупным счетом.
  • Россияне сыграют с бельгийцами 16 ноября.
  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Зенит Ерохин Александр
Комментарии (18)
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Aston
1573559992
Ты бы лучше помалкивал,клоун!к игре надо готовиться ,а не языком шевелить
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bset
1573561443
Красавчик, обыграй их там. С тебя дубль, Сашка.
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polt
1573561504
Не обосрись от самоуверенности, игрок который ничего не решает в сборной, да и в Зените.
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Derzkiy1
1573561582
После матчей с сан Марино уверенности набрался , красавец ) приспустит пыл бельгийцы
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Garrincha58
1573561757
вот не люблю когда просто так голословно треплют языком
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paracetamol
1573561773
Язык без костей.
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kolyma999
1573562041
Да ладно,вы уже и Лейпциг два раза вынесли.Это Ерохе лично,сборную будем смотреть и болеть
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portero
1573562348
настроение хорошее, только понесло Ерохина, на своих заявках уже и ЛЧ взяли и чемпионы мира, а уж Бельгию то точно обыграем. удачи вам ! будем посмотреть как вас усатый настроит.
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Frenzybm
1573564673
Ну вот зачем так балаболить, Ероха. Шансы таковы, что лучше их не озвучивать, будь мужиком уже..
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Чец
1573575991
Ну ежели в настольный футбол, то может получиться.
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