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  • Ерохин: «Черчесов – психолог. Он всегда находит нужные слова»

Ерохин: «Черчесов – психолог. Он всегда находит нужные слова»

12 ноября 2019, 14:39
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Полузащитник сборной России Александр Ерохин высказался о тренировочном процессе команды под руководством Станислава Черчесова.

«Сегодня была более интенсивная работа. Восстановление, но в более футбольном темпе, проверяли наше состояние, чтобы подвести всех к общему. По состоянию Головина лучше спросить у него и тренерского штаба.

Я первый кандидат на замену? Это его организм, он должен смотреть и ощущать, готов ли он. В сборной высокая конкуренция, у штаба будет достаточно времени посмотреть состояние каждого, от этого будут отталкиваться.

Тренируем ли командный дух? Главный тренер – психолог, он всегда находит нужные слова. На теоретических занятиях может нас приободрить, знает индивидуальный подход к каждому. Это часть нашей работы. Поле отличное, условия в Сочи великолепные. Все создано для того, чтобы мы спокойно готовились к матчу», – сказал Ерохин.

  • Россияне сыграют с Бельгией 16 ноября.
  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Ерохин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Давид59
1573573781
Давай Ероха. Не подведи. Если наш "главный психолог" тебе доверие окажет.
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