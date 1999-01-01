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    Ерохин: «Черчесов – психолог. Он всегда находит нужные слова»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин высказался о тренировочном процессе команды под руководством Станислава Черчесова.

    «Сегодня была более интенсивная работа. Восстановление, но в более футбольном темпе, проверяли наше состояние, чтобы подвести всех к общему. По состоянию Головина лучше спросить у него и тренерского штаба.

    Я первый кандидат на замену? Это его организм, он должен смотреть и ощущать, готов ли он. В сборной высокая конкуренция, у штаба будет достаточно времени посмотреть состояние каждого, от этого будут отталкиваться.

    Тренируем ли командный дух? Главный тренер – психолог, он всегда находит нужные слова. На теоретических занятиях может нас приободрить, знает индивидуальный подход к каждому. Это часть нашей работы. Поле отличное, условия в Сочи великолепные. Все создано для того, чтобы мы спокойно готовились к матчу», – сказал Ерохин.

    • Россияне сыграют с Бельгией 16 ноября.
    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

    Источник: «Чемпионат»

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