Евсеев: «Правильно Гончаренко сказал – судьям надо попроще лицо сделать»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, комментируя судейство в РПЛ, поддержал заявление коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» сказал судьям, чтобы те «сделали лицо попроще».

«У меня вопрос, как выбираются матчи с ВАР? Он или для каждого матча, или ни для кого. А что у нас выборочно-то. То там, то там. Или ставьте для всех, или не начинайте. Скажите, что не готовы, через год. Сегодня играем с ВАР, завтра без. Мне эта ситуация непонятна. Что касается ошибок, то они в любой сфере есть.

Слова Гончаренко? Я не видел. Но правильно он сказал, попроще лицо сделайте. Проблема с судьями всегда будет. Человеческий фактор никто не отменял. В каком-то чемпионате ошибок больше, в каком-то меньше. От кого зависит, я не знаю. С умыслом или без, категория судья. В это лезть не собираюсь.

Гончаренко правильно сказал. Кто-то может поговорить, объяснить, выслушать. Но есть и такие, которые считают, что только его мнение правильное, и общаться не стоит», – сказал Евсеев.