Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евсеев: «Правильно Гончаренко сказал – судьям надо попроще лицо сделать»

Евсеев: «Правильно Гончаренко сказал – судьям надо попроще лицо сделать»

12 ноября 2019, 06:24
4

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, комментируя судейство в РПЛ, поддержал заявление коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» сказал судьям, чтобы те «сделали лицо попроще».

«У меня вопрос, как выбираются матчи с ВАР? Он или для каждого матча, или ни для кого. А что у нас выборочно-то. То там, то там. Или ставьте для всех, или не начинайте. Скажите, что не готовы, через год. Сегодня играем с ВАР, завтра без. Мне эта ситуация непонятна. Что касается ошибок, то они в любой сфере есть.

Слова Гончаренко? Я не видел. Но правильно он сказал, попроще лицо сделайте. Проблема с судьями всегда будет. Человеческий фактор никто не отменял. В каком-то чемпионате ошибок больше, в каком-то меньше. От кого зависит, я не знаю. С умыслом или без, категория судья. В это лезть не собираюсь.

Гончаренко правильно сказал. Кто-то может поговорить, объяснить, выслушать. Но есть и такие, которые считают, что только его мнение правильное, и общаться не стоит», – сказал Евсеев.

  • Высказывания Гончаренко в адрес судей рассмотрит КДК РФС.
  • Сам белорусский специалист считает, что никого не оскорбил в своей речи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Гончаренко Виктор Евсеев Вадим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1573540748
Вадим, некоторые судьи считают себя судьями по гражданскому праву, а футбольные правила воспринимаются как ГПК. Не нравится как отсудил матч? Давай обращайся в вышестоящую инстанцию, но знай, что мне ничего за это не будет.
Ответить
arrivalgist
1573543154
И правильно сказал. Судьи у нас слабейшее звено. Один гонор или безалаберность.
Ответить
sined1951
1573547865
Самые необъективные не судьи, а тренеры. Смотреть на этих макак у бровки просто противно. Когда нарушения идут против игроков их команды, то они "всё видят" и требуют то наказание, какое сочтут нужным. Когда нарушают свои игроки, то своих выгораживают всеми способами. Тренеры явно мешают нормальному проведению матча.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+