Гончаренко: «Не позволил никаких оскорблений в адрес арбитров»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свои слова в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«В перерыве матча 16-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьей матча и его помощниками попала в объективы телекамер.

Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.

Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы», – цитирует заявление Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»



