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    Гончаренко: «Не позволил никаких оскорблений в адрес арбитров»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свои слова в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

    «В перерыве матча 16-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьей матча и его помощниками попала в объективы телекамер.

    Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.

    Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы», – цитирует заявление Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

    Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»


    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии12
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      Рейтинг: +441

      Серж 69 53 минуты назад

      Ну да,я был очень ласков,мягок и убедителен.Это ж судьи,с ними грубо нельзя никак.

      0
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      Рейтинг: +1667

      Томик 1 час назад

      Если не накажут - будет и дальше хамить, отчётливо осознавая. Что там арбитр то сделал такого, что надо было плевать гавном на всю страну? Пенальти в ворота ЦСКА поставил? Да не может быть! Это же прямо правилами запрещено!

      0
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      Рейтинг: +12492

      bset 1 час назад

      Ну посмотрим. За дурака Семак получил матч дисквалификации и матч условно. Посмотрим, что дадут Ганчаренко. Если больше, то в очередной раз будет все понятно.

      4
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      Рейтинг: +2055

      erma 1 час назад

      Я думаю, что цивилизованнее было бы ввести в практику послематчевый разбор игры, куда приглашались бы: представители команд, судьи, представители лиги и, возможно, журналисты, где при помощи видео судьи могли бы объяснить свои решения, а тренеры высказать претензии. И там, в закрытом помещении, услышав расклады судьи пусть Гончаренко встанет и - если захочет - вмажет судье, а судья ответит, поскольку на публике он Гончаренко ответить не может. Они у нас и так как загнанные звери, а тут еще горячие парни вроде господина Г. со своей ненормативной лексикой.

      1
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      Рейтинг: +6659

      derrik2000 > erma 56 минут назад

      "послематчевый разбор игры, куда приглашались бы: представители команд, судьи, представители лиги и, возможно, журналисты, где при помощи видео судьи могли бы объяснить свои решения, а тренеры высказать претензии."

      Это будет как в том анекдоте про "драку заказывали?"
      ))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +6659

      derrik2000 1 час назад

      Так, видимо, от фразы Гончаренко "сделайте лицо попроще" арбитр впал в ступор: его же обычно в перерыве и после матча иначе как "мордой" не называют, вот он обиделся. ))

      2
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      Рейтинг: +227

      Алеха32 > derrik2000 1 час назад

      Прямо в самую дырочку!

      4
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      Рейтинг: +595

      УхоГорлоНос 1 час назад

      У Гончаренко новая обувь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1283

      ALEX ML 1 час назад

      А зря. Пора уже этих упырей крыть по матушке

      7
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      Рейтинг: +354

      Dizgen 1 час назад

      Если он не позволил то я испанский летчик

      1
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      Рейтинг: +21

      boog_17 > Dizgen 1 час назад

      в зеркало на себя посмотри, хрюн! Какой ты, лёДчик??? )))

      3
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      Рейтинг: +10327

      vladimir-7 > boog_17 1 минуту назад

      Он летчик-налётчик

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