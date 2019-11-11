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  • Гончаренко: «Не позволил никаких оскорблений в адрес арбитров»

Гончаренко: «Не позволил никаких оскорблений в адрес арбитров»

11 ноября 2019, 18:52
26

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свои слова в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«В перерыве матча 16-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьей матча и его помощниками попала в объективы телекамер.

Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.

Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы», – цитирует заявление Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»


Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Гончаренко Виктор
Комментарии (26)
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Dizgen
1573488982
Если он не позволил то я испанский летчик
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ALEX ML
1573489282
А зря. Пора уже этих упырей крыть по матушке
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УхоГорлоНос
1573489398
У Гончаренко новая обувь?
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derrik2000
1573489508
Так, видимо, от фразы Гончаренко "сделайте лицо попроще" арбитр впал в ступор: его же обычно в перерыве и после матча иначе как "мордой" не называют, вот он обиделся. ))
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erma
1573489569
Я думаю, что цивилизованнее было бы ввести в практику послематчевый разбор игры, куда приглашались бы: представители команд, судьи, представители лиги и, возможно, журналисты, где при помощи видео судьи могли бы объяснить свои решения, а тренеры высказать претензии. И там, в закрытом помещении, услышав расклады судьи пусть Гончаренко встанет и - если захочет - вмажет судье, а судья ответит, поскольку на публике он Гончаренко ответить не может. Они у нас и так как загнанные звери, а тут еще горячие парни вроде господина Г. со своей ненормативной лексикой.
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bset
1573490117
Ну посмотрим. За дурака Семак получил матч дисквалификации и матч условно. Посмотрим, что дадут Ганчаренко. Если больше, то в очередной раз будет все понятно.
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Томик
1573490302
Если не накажут - будет и дальше хамить, отчётливо осознавая. Что там арбитр то сделал такого, что надо было плевать гавном на всю страну? Пенальти в ворота ЦСКА поставил? Да не может быть! Это же прямо правилами запрещено!
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polt
1573496981
А за что извинялся если не позволил никаких оскорблений в адрес арбитров, за какие такие эмоции попавшие в эфир?
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paracetamol
1573499241
Судьи - они не козлы, они б.яди - сказал Гачаренка.
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vka1970
1573504070
Да собственно молодец, что не сдержался.Этих в чёрной форме всех скопом на переподготовку посылать надо, да ещё и за собственный счёт.А ещё журналисты молодцы, что запикали всё то, что не должно было попасть в эфир.
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