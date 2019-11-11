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  • «Валенсия» недовольна призовыми за Суперкубок Испании. «Барселоне» и «Реалу» заплатят в несколько раз больше

«Валенсия» недовольна призовыми за Суперкубок Испании. «Барселоне» и «Реалу» заплатят в несколько раз больше

11 ноября 2019, 22:40
3

Руководство «Валенсии» недовольно распределением призовых за участие в Суперкубке Испании.

По информации источника, «Валенсии» полагается три миллиона евро. В то же время двум другим участникам турнира – «Барселоне» и «Реалу» – полагается по восемь миллионов евро.

«Существует соглашение о конфиденциальности. Призовые распределяются поровну для каждого участника. Еще есть бонусы, которые распределяется в соответствии с историей выступлений клуба в Лиге чемпионов. Это сделано для полной объективности», – отметил президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

«Мы должны защищать наши права. Мы не согласны с экономическим распределением», – сказал президент «Валенсии» Анил Мурти.

  • Матчи за Суперкубок Испании-2019 пройдут в Саудовской Аравии с 8 по 12 января следующего года.
  • В мини-турнире, который начнется со стадии полуфиналов, примут участие четыре команды – «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия».

Саудовская Аравия заплатила 120 миллионов, чтобы принять Суперкубок Испании

Источник: AS
Испания. Примера Валенсия Барселона Реал Атлетико
Комментарии (3)
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DyadyaWel
1573502660
Ну как бы не хотелось Мурти, но на стадионы пойдут смотреть на Барсу и Реал, во вторую очередь на Атлетико, а Валенсия как доп. предложение.
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Cules2013
1573536221
Пффф, ребята, вы как с Луны свалились) Призовые распределяются согласно тому, кто способен привлечь аудиторию и деньги из иных источников. Барса и Реал - это бренд намного мощнее Валенсии. И это практика по всему миру. Покажите мне, где в современном футболе всем платят один %, тупо всем поровну? Не знаю такого.
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