«Валенсия» недовольна призовыми за Суперкубок Испании. «Барселоне» и «Реалу» заплатят в несколько раз больше

Руководство «Валенсии» недовольно распределением призовых за участие в Суперкубке Испании.

По информации источника, «Валенсии» полагается три миллиона евро. В то же время двум другим участникам турнира – «Барселоне» и «Реалу» – полагается по восемь миллионов евро.

«Существует соглашение о конфиденциальности. Призовые распределяются поровну для каждого участника. Еще есть бонусы, которые распределяется в соответствии с историей выступлений клуба в Лиге чемпионов. Это сделано для полной объективности», – отметил президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

«Мы должны защищать наши права. Мы не согласны с экономическим распределением», – сказал президент «Валенсии» Анил Мурти.

Матчи за Суперкубок Испании-2019 пройдут в Саудовской Аравии с 8 по 12 января следующего года.

В мини-турнире, который начнется со стадии полуфиналов, примут участие четыре команды – «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия».

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