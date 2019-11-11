Саудовская Аравия заплатила 120 миллионов, чтобы принять Суперкубок Испании

В ближайшие три года матчи за Суперкубок Испании будут проводиться в Саудовской Аравии.

По информации источника, за право проведения этого турнира ближневосточное государство заплатило 120 миллионов евро. Половина от этой суммы пойдет на выплату призовых командам-участницам, половина – Федерации футбола Испании.