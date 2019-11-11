Саудовская Аравия заплатила 120 миллионов, чтобы принять Суперкубок Испании

В ближайшие три года матчи за Суперкубок Испании будут проводиться в Саудовской Аравии.
По информации источника, за право проведения этого турнира ближневосточное государство заплатило 120 миллионов евро. Половина от этой суммы пойдет на выплату призовых командам-участницам, половина – Федерации футбола Испании.
- Матчи за Суперкубок Испании-2019 пройдут с 8 по 12 января.
- В мини-турнире, который начнется со стадии полуфиналов, примут участие четыре команды – «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия».
Источник: AS