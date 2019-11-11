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Саудовская Аравия заплатила 120 миллионов, чтобы принять Суперкубок Испании

11 ноября 2019, 19:20
4

В ближайшие три года матчи за Суперкубок Испании будут проводиться в Саудовской Аравии.

По информации источника, за право проведения этого турнира ближневосточное государство заплатило 120 миллионов евро. Половина от этой суммы пойдет на выплату призовых командам-участницам, половина – Федерации футбола Испании.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Барселона Валенсия Атлетико
Комментарии (4)
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Cules2013
1573499504
бабла всё равно столько, что верблюдов банкнотами можно кормить. купили себе развлекалово.
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VVadic
1573499835
Круто!)
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vladimir-7
1573542705
Саудовская Аравия заплатила 120 млн. евро, а получит раз в 10 больше. Восток дело тонкое, а ближний, это не дальний.
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