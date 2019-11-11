CAS принял к производству иск «Ростова» к Бердыеву и РФС

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял к производству иск «Ростова» к тренеру Курбану Бердыеву и РФС, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Стороны обменялись документами по делу, первое заседание может состояться в конце января.

Ранее сообщалось, что 28 июня Бердыев отсудил у «Ростова» 520 тысяч евро. Из них ростовчане выплатили 60 тысяч. По мнению руководства «Ростова», Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС и поэтому еще 460 тысяч евро присуждены ему незаконно. После этого РФС запретил ростовчанам регистрировать новых футболистов, пока клуб не погасит долг. Клуб обратился в спортивный арбитражный суд.

Бердыев возглавлял «Ростов» с декабря 2014 года, с сентября 2016-го стал вице-президентом-тренером.

В сезоне-2015/16 ростовчане стали вице-чемпионами России, что является лучшим результатом в истории клуба.

В июне 2017 года Бердыев покинул «Ростов».

«Мутко против»: «Ростов» обратился в CAS из-за долга перед Бердыевым в 35 миллионов рублей



