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    CAS принял к производству иск «Ростова» к Бердыеву и РФС

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял к производству иск «Ростова» к тренеру Курбану Бердыеву и РФС, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Стороны обменялись документами по делу, первое заседание может состояться в конце января.

    Ранее сообщалось, что 28 июня Бердыев отсудил у «Ростова» 520 тысяч евро. Из них ростовчане выплатили 60 тысяч. По мнению руководства «Ростова», Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС и поэтому еще 460 тысяч евро присуждены ему незаконно. После этого РФС запретил ростовчанам регистрировать новых футболистов, пока клуб не погасит долг. Клуб обратился в спортивный арбитражный суд.

    • Бердыев возглавлял «Ростов» с декабря 2014 года, с сентября 2016-го стал вице-президентом-тренером.
    • В сезоне-2015/16 ростовчане стали вице-чемпионами России, что является лучшим результатом в истории клуба.
    • В июне 2017 года Бердыев покинул «Ростов».

    «Мутко против»: «Ростов» обратился в CAS из-за долга перед Бердыевым в 35 миллионов рублей


    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      Борис23 25 минут назад

      Когда уже эта эпопея закончится?

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