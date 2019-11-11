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CAS принял к производству иск «Ростова» к Бердыеву и РФС

11 ноября 2019, 17:34
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял к производству иск «Ростова» к тренеру Курбану Бердыеву и РФС, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Стороны обменялись документами по делу, первое заседание может состояться в конце января.

Ранее сообщалось, что 28 июня Бердыев отсудил у «Ростова» 520 тысяч евро. Из них ростовчане выплатили 60 тысяч. По мнению руководства «Ростова», Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС и поэтому еще 460 тысяч евро присуждены ему незаконно. После этого РФС запретил ростовчанам регистрировать новых футболистов, пока клуб не погасит долг. Клуб обратился в спортивный арбитражный суд.

  • Бердыев возглавлял «Ростов» с декабря 2014 года, с сентября 2016-го стал вице-президентом-тренером.
  • В сезоне-2015/16 ростовчане стали вице-чемпионами России, что является лучшим результатом в истории клуба.
  • В июне 2017 года Бердыев покинул «Ростов».

«Мутко против»: «Ростов» обратился в CAS из-за долга перед Бердыевым в 35 миллионов рублей


Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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Борис23
1573484687
Когда уже эта эпопея закончится?
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paracetamol
1573499539
Курбан к баблу неравнодушен.
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nominum
1573606644
Свет ещё не видывал такого меркантильного кю. Эх, КЮрбан Бекиевич...
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