«Мутко против»: «Ростов» обратился в CAS из-за долга перед Бердыевым в 35 миллионов рублей

Между «Ростовом» и его бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым по-прежнему не разрешен финансовый спор. Как информирует телеграм-канал «Мутко против», южане ввиду сложившейся ситуации обратятся в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Футбольный клуб «Ростов» продолжает свою борьбу с Курбаном Бердыевым. Дело дошло уже до обращения в CAS.

28 июня Бердыев отсудил у донского клуба 520 000 евро. 60 000 ростовчане послушно выплатили, а вот остальные деньги платить не торопятся. По мнению руководства «Ростова» Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС и поэтому еще 460 000 евро присуждены ему незаконно.

РФС мнение же клуба не интересует и пару дней назад футбольный союз запретил ростовчанам регистрировать новых футболистов. До тех пор пока клуб не погасит долг. Клуб решил, что 35 миллионов рублей того стоят и обратился в спортивный арбитражный суд в Лозанне», – сообщает источник.