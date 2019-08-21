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    «Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед Бердыевым

    Палата по разрешению РФС запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов.

    Клуб обязали погасить задолженность по контракту перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым, только после этого запрет будет снят.

    «Удовлетворить заявление тренера по футболу Бердыева К.Б. о применении санкций в отношении АО «ФК «Ростов» в связи с неисполнением решения Палаты от 28 июня 2019 года. В связи с неисполнением решения Палаты от 28 июня 2019 года применить к АО «ФК «Ростов» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8, 9 ст. 49 регламента РФС по разрешению споров. Применить к АО «ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – говорится в сообщении РФС.

    Ранее сообщалось, что Бердыев пытается получить от «Ростова» 520 тысяч евро (около 38 миллионов рублей). Специалист считает, что данную сумму ростовчане задолжали ему за досрочный разрыв контракта.

    • Бердыев возглавлял «Ростов» с декабря 2014 года, с сентября 2016-го стал вице-президентом-тренером.
    • В сезоне-2015/16 ростовчане стали вице-чемпионами России, что является лучшим результатом в истории клуба.
    • В июне 2017 года Бердыев покинул «Ростов».

    Источник: сайт РФС

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    21.08.2019 16:43
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 21 августа 2019, 20:53

      Уходил сам,а должен Ростов за разрыв контракта?Где логика?Его никто не увольнял!

      5
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      ...
      Рейтинг: +470

      ALEX TARAN > Yurok161 21 августа 2019, 21:22

      Ему не выплатили бонусы за ЛЧ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > ALEX TARAN 21 августа 2019, 23:02

      Ранее сообщалось, что Бердыев пытается получить от «Ростова» 520 тысяч евро (около 38 миллионов рублей). Специалист считает, что данную сумму ростовчане задолжали ему за досрочный разрыв контракта.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 21 августа 2019, 20:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ха-ха-ха колхозники кинули туркмена...

      -38
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 22 августа 2019, 00:45

      Ха-ха-ха , лимитчица бомжовская подала голос , соскучилась по Ростовчанам ?Так ты подкатывай , мы кидаловом не занимаемся , обслужим и под хвост и в гриву , как пожелаешь !

      6
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 21 августа 2019, 19:28

      Напишу ка я заяву, что и мне ростов 8 лямов рублей должен) просто за нервы, когда иногда за них переживаю) авось прокатит))))))))))))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 21 августа 2019, 19:25

      Кому еще Ростов должен, подходите записывайтесь, В очередь сукины дети, в очередь !!!!))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Ряженый161 21 августа 2019, 18:36

      "Мужики" опять не мужики, а розовые феи. Тьфу. КББ их в ЛЧ за уши вытащил, показал, что такое настоящий футбол, а они его на бабло кинули.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > Ряженый161 21 августа 2019, 19:20

      А ты случаем не из раженых то казачков ?))

      5
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      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Ряженый161 21 августа 2019, 19:34

      Ху и ло ряженое , подрочи и иди спать !

      7
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > klim2m 21 августа 2019, 20:51

      Он монашка по имени Валера

      6
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > ROSTOV SUPER 21 августа 2019, 23:21

      Мысли у нас сошлись, я так же кому то советовал, развелось знатоков на ресурсе, послать некого.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Боцман59rus 22 августа 2019, 00:32

      Да , пидо расы плодятся !

      7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 августа 2019, 18:23

      Образ Туркмен-Башли будет долго преследовать любую команду...

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > shinnik 21 августа 2019, 19:22

      А он что любые команды тренировал ))))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 августа 2019, 18:15

      Наверно 520 тыс. евро без включенного счетчика с июня 2017г.

      2
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 21 августа 2019, 17:32

      Раз палата по разрешению РФС тоже считает, что Ростов должен Бердыеву, значит так и есть. Раз так и есть, значит нужно погасить долг. Ничего личного.

      2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:31

      Должен - плати!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      MU 007 21 августа 2019, 17:20

      Жадность... Грех... Мусульманам ли не знать этого? Еще с четками сидит.

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > MU 007 21 августа 2019, 17:24

      Это особые четки ,называются "Кручу-верчу,обмануть хочу!"

      3
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      Рейтинг: +470

      ALEX TARAN > MU 007 21 августа 2019, 21:32

      Это Васька голубок жадный,очень жадный,а не туркмен...кинул туркмена на бобосики и бонусы от ЛЧ себе в карман кинул,вот туркмен тогда и ушёл...пока голубок держит контрольный пакет,то толку не будет,он так всех так тренеров будет кидать,он и Валеру кинет... Пока клуб не станет частным,толку не будет...

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