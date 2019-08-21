«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед Бердыевым

Палата по разрешению РФС запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов.

Клуб обязали погасить задолженность по контракту перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым, только после этого запрет будет снят.

«Удовлетворить заявление тренера по футболу Бердыева К.Б. о применении санкций в отношении АО «ФК «Ростов» в связи с неисполнением решения Палаты от 28 июня 2019 года. В связи с неисполнением решения Палаты от 28 июня 2019 года применить к АО «ФК «Ростов» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8, 9 ст. 49 регламента РФС по разрешению споров. Применить к АО «ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – говорится в сообщении РФС.

Ранее сообщалось, что Бердыев пытается получить от «Ростова» 520 тысяч евро (около 38 миллионов рублей). Специалист считает, что данную сумму ростовчане задолжали ему за досрочный разрыв контракта.