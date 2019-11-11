Обамеянг разбил свой Lamborghini, возвращаясь с тренировки

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в ДТП на своем Lamborghini Aventador.
30-летнего футболиста сфотографировали, когда он стоял рядом со смятым капотом своего суперкара стоимостью 270 тысяч фунтов (313 тысяч евро), сообщает The Sun.
Неподалеку от бара Potters в Хартфордшире Обамеянг наехал на Mercedes, который ехал впереди него. В аварии никто не пострадал.
- В этом сезоне АПЛ форвард провел 12 матчей, забил восемь голов и отдал один ассист.
- Его соглашение с «Арсеналом», по которому он получает 200 тысяч фунтов в неделю, действует до 2021 года.
Источник: The Sun