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Обамеянг разбил свой Lamborghini, возвращаясь с тренировки

11 ноября 2019, 13:39
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Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в ДТП на своем Lamborghini Aventador.

30-летнего футболиста сфотографировали, когда он стоял рядом со смятым капотом своего суперкара стоимостью 270 тысяч фунтов (313 тысяч евро), сообщает The Sun.

Неподалеку от бара Potters в Хартфордшире Обамеянг наехал на Mercedes, который ехал впереди него. В аварии никто не пострадал.

  • В этом сезоне АПЛ форвард провел 12 матчей, забил восемь голов и отдал один ассист.
  • Его соглашение с «Арсеналом», по которому он получает 200 тысяч фунтов в неделю, действует до 2021 года.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (2)
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sobaka120982
1573471653
А где фото бл....я
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Борис23
1573485091
Не хрен гонять!
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