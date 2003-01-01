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    Обамеянг разбил свой Lamborghini, возвращаясь с тренировки

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в ДТП на своем Lamborghini Aventador.

    30-летнего футболиста сфотографировали, когда он стоял рядом со смятым капотом своего суперкара стоимостью 270 тысяч фунтов (313 тысяч евро), сообщает The Sun.

    Неподалеку от бара Potters в Хартфордшире Обамеянг наехал на Mercedes, который ехал впереди него. В аварии никто не пострадал.

    • В этом сезоне АПЛ форвард провел 12 матчей, забил восемь голов и отдал один ассист.
    • Его соглашение с «Арсеналом», по которому он получает 200 тысяч фунтов в неделю, действует до 2021 года.

    Источник: The Sun

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