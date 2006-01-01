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    Баста – о цели СКА: «Бороться за право являться клубом номер один в Ростове»

    Владелец СКА рэпер Василий Вакуленко (Баста) порассуждал о целях клуба на ближайшие годы.

    «Для нас это только начало пути. В планах строительство нового стадиона, а также детской школы. Это длительный проект. Мы ориентируемся на 5-6 лет. Самым главным этапом для нас является создание детско-юношеской школы и воспитание собственных армейских футболистов.

    Первым большим партнером стала компания «Ростех», за оценку концепции им большое спасибо. Это не просто какое-то размещение денег с целью рекламы госкомпании. Это большой социальный проект, локальный – для нашего города и региона.

    Мне кажется, что это очень интересно и для будущих партнеров, и для жителей нашего города. И не только для болельщиков армейского клуба, а в целом для поклонников донского футбола. Мечтаю о дерби в нашем городе. Это то, к чему хочется в итоге прийти и бороться уже за право являться клубом номер один в Ростове», – сказал Вакуленко.

    • По итогам 17 туров СКА занимает шестое место в турнирной таблице ПФЛ (Юг).
    • Баста официально стал владельцем клуба 15 октября.
    • Накануне артист подарил СКА новый автобус.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +630

      talgatnurzhanov2006 27 минут назад

      Зачем строить новый стадион? есть же у вас красавец стадион, играйте на нем как в Милане.

      0
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      Рейтинг: +210

      Play > talgatnurzhanov2006 4 минуты назад

      Да с Чайкой уже не поделили, а со СКА тем более

      0
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      Рейтинг: +604

      Давид59 2 часа назад

      Правильно! Нужно быть "номер 1" и баста!!!

      0
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      Рейтинг: +952

      Decorhome 2 часа назад

      Хорошие цели. Значит цель РПЛ

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      Рейтинг: +952

      Decorhome 2 часа назад

      Баста молодец. Занимается реальными делами

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