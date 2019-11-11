Баста – о цели СКА: «Бороться за право являться клубом номер один в Ростове»

Владелец СКА рэпер Василий Вакуленко (Баста) порассуждал о целях клуба на ближайшие годы.

«Для нас это только начало пути. В планах строительство нового стадиона, а также детской школы. Это длительный проект. Мы ориентируемся на 5-6 лет. Самым главным этапом для нас является создание детско-юношеской школы и воспитание собственных армейских футболистов.

Первым большим партнером стала компания «Ростех», за оценку концепции им большое спасибо. Это не просто какое-то размещение денег с целью рекламы госкомпании. Это большой социальный проект, локальный – для нашего города и региона.

Мне кажется, что это очень интересно и для будущих партнеров, и для жителей нашего города. И не только для болельщиков армейского клуба, а в целом для поклонников донского футбола. Мечтаю о дерби в нашем городе. Это то, к чему хочется в итоге прийти и бороться уже за право являться клубом номер один в Ростове», – сказал Вакуленко.