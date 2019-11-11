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  • Баста – о цели СКА: «Бороться за право являться клубом номер один в Ростове»

Баста – о цели СКА: «Бороться за право являться клубом номер один в Ростове»

11 ноября 2019, 10:23
12

Владелец СКА рэпер Василий Вакуленко (Баста) порассуждал о целях клуба на ближайшие годы.

«Для нас это только начало пути. В планах строительство нового стадиона, а также детской школы. Это длительный проект. Мы ориентируемся на 5-6 лет. Самым главным этапом для нас является создание детско-юношеской школы и воспитание собственных армейских футболистов.

Первым большим партнером стала компания «Ростех», за оценку концепции им большое спасибо. Это не просто какое-то размещение денег с целью рекламы госкомпании. Это большой социальный проект, локальный – для нашего города и региона.

Мне кажется, что это очень интересно и для будущих партнеров, и для жителей нашего города. И не только для болельщиков армейского клуба, а в целом для поклонников донского футбола. Мечтаю о дерби в нашем городе. Это то, к чему хочется в итоге прийти и бороться уже за право являться клубом номер один в Ростове», – сказал Вакуленко.

  • По итогам 17 туров СКА занимает шестое место в турнирной таблице ПФЛ (Юг).
  • Баста официально стал владельцем клуба 15 октября.
  • Накануне артист подарил СКА новый автобус.

Источник: Sports.ru
Россия. ПФЛ. Зона Юг СКА-Ростов
Комментарии (12)
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Decorhome
1573457827
Баста молодец. Занимается реальными делами
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Decorhome
1573457884
Хорошие цели. Значит цель РПЛ
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Давид59
1573458361
Правильно! Нужно быть "номер 1" и баста!!!
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talgatnurzhanov2006
1573465063
Зачем строить новый стадион? есть же у вас красавец стадион, играйте на нем как в Милане.
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BAIv
1573467108
Только если развалят Ростов изнутри, но скорее всего и у самих тогда ничего не получится.
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baslim10z
1573468043
После того как баста отсосал путину и остальному ворью, ничем он уважение людей не вернёт.
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Plyash
1573468555
Губищу-то закатай обратно,"звезда" эстрады,хватит петь частушки.
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Axe111
1573472038
Лол
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kazak161
1573481280
Ну что ж посмотрим, но что бы содержать клуб на уровне ЦСКА надо быть миллиардером причем в евро а такие бабки имеет только Савиди!
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Борис23
1573485427
А на новый стадион деньги-то найдутся?
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