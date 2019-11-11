Венгер: «Я никогда не был кандидатом на пост главного тренера «Баварии»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопросы о возможности возглавить «Баварию».

«Заинтересован ли я в работе в «Баварии»? Я никогда не был кандидатом. Ко мне обращались, но я не гонюсь за работой. Означает ли это, что я закончил тренерскую карьеру? Нет, не обязательно», – сказал 70-летний француз в эфире beIN Sports.