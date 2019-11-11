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Венгер: «Я никогда не был кандидатом на пост главного тренера «Баварии»

11 ноября 2019, 07:51

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопросы о возможности возглавить «Баварию».

«Заинтересован ли я в работе в «Баварии»? Я никогда не был кандидатом. Ко мне обращались, но я не гонюсь за работой. Означает ли это, что я закончил тренерскую карьеру? Нет, не обязательно», – сказал 70-летний француз в эфире beIN Sports.

  • Неделю назад «Бавария» уволила Нико Ковача.
  • Сейчас обязанности главного тренера исполняет Ханс-Дитер Флик.
  • Венгер с лета 2018 года не работал тренером.

Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Бавария Венгер Арсен
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