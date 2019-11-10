Семин: «Локомотив» не выигрывает пять матчей? Нормальная ситуация»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги ничьей с «Краснодаром» (1:1) в игре 16-го тура РПЛ. Московская команда не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд.

– Перед перерывом это для нас хороший результат. Был энергозатратный матч с «Ювентусом» плюс травмированные. В комплексе хороший для нас результат. Игра моментами была неплохая – за исключением потери концентрации, мы снова пропустили в конце первого тайма. Больше преимущества было у «Краснодара»: они посвежее, более полный состав.

К «Краснодару» в психологическом плане подошли лучше, чем к «Спартаку» после «Ювентуса» в гостях: с выезда надо возвращаться, нет лишнего дня на восстановление.

В перерыве с большим сомнением перевел в опорную зону Мариу. В этой зоне у нас не осталось ни одного игрока с оборонительными качествами. Хорошо вышел Куликов. Может, надо было его сразу выпускать.

– Пять матчей подряд без побед. Это что?

– Нормальная ситуация, мы набираем очки, находимся на втором месте. Единственный приз в этом году (Суперкубок России – прим. «Бомбардир») выиграли мы. Никакого кризиса, только движение вперед.