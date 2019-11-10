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  • Семин: «Локомотив» не выигрывает пять матчей? Нормальная ситуация»

Семин: «Локомотив» не выигрывает пять матчей? Нормальная ситуация»

10 ноября 2019, 21:54
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги ничьей с «Краснодаром» (1:1) в игре 16-го тура РПЛ. Московская команда не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд.

– Перед перерывом это для нас хороший результат. Был энергозатратный матч с «Ювентусом» плюс травмированные. В комплексе хороший для нас результат. Игра моментами была неплохая – за исключением потери концентрации, мы снова пропустили в конце первого тайма. Больше преимущества было у «Краснодара»: они посвежее, более полный состав.

К «Краснодару» в психологическом плане подошли лучше, чем к «Спартаку» после «Ювентуса» в гостях: с выезда надо возвращаться, нет лишнего дня на восстановление.

В перерыве с большим сомнением перевел в опорную зону Мариу. В этой зоне у нас не осталось ни одного игрока с оборонительными качествами. Хорошо вышел Куликов. Может, надо было его сразу выпускать.

– Пять матчей подряд без побед. Это что?

– Нормальная ситуация, мы набираем очки, находимся на втором месте. Единственный приз в этом году (Суперкубок России – прим. «Бомбардир») выиграли мы. Никакого кризиса, только движение вперед.

  • «Локомотив» ушел на перерыв, занимая второе место в таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (4)
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paracetamol
1573414137
Не хотят в следующем году в ЛЧ позориться, потому и не выигрывают. Пусть лошади позорятся.
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Fan Loko mik
1573414509
Очко движение вперёд!!! Палыч прав!!!
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portero
1573444206
Палыч , перерыв вовремя может и подтянутся болезные все, ксть немного времени.
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