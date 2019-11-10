Бундеслига. «Боруссия» М в меньшинстве победила «Вердер» и укрепилась на первом месте

В 11-м туре чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» победила «Вердер», причем заканчивала встречу в меньшинстве. Красную карточку получил Рами Бенсебаини.

Дублем у хозяев отметился форвард Патрик Херрманн. «Боруссия» лидирует в таблице с отрывом в четыре очка.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Боруссия М – Вердер – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бенсебаини, 20; 2:0 – Херрманн, 22; 3:0 – Херрманн, 59; 3:1 – Битенкур, 90+3.

Удаления: Бенсебаини, 87 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги