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Бундеслига. «Боруссия» М в меньшинстве победила «Вердер» и укрепилась на первом месте

10 ноября 2019, 17:28

В 11-м туре чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» победила «Вердер», причем заканчивала встречу в меньшинстве. Красную карточку получил Рами Бенсебаини.

Дублем у хозяев отметился форвард Патрик Херрманн. «Боруссия» лидирует в таблице с отрывом в четыре очка.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Боруссия М – Вердер – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бенсебаини, 20; 2:0 – Херрманн, 22; 3:0 – Херрманн, 59; 3:1 – Битенкур, 90+3.

Удаления: Бенсебаини, 87 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия М Вердер
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