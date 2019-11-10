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Материалы

Боруссия - Вердер

10.11.2019, Воскресенье, 15:30 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Трансляция: Матч! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 11 тур Боруссия - Вердер
Германия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Боруссия 1:1 Вердер
11 тур
10 ноября, суббота 17:30 Вердер 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
25 тур
2 марта, пятница 22:30 Боруссия 2:2 Вердер
8 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Вердер 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
20 тур
11 февраля, суббота 17:30 Вердер 0:1 Боруссия
3 тур
17 сентября, суббота 19:30 Боруссия 4:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2015/2016)
20 тур
5 февраля, пятница 22:30 Боруссия 5:1 Вердер
3 тур
30 августа, воскресенье 18:30 Вердер 2:1 Боруссия
Германия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
15 декабря, вторник 21:00 Боруссия 3:4 Вердер
Германия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 16:30 Вердер 0:2 Боруссия
16 тур
17 декабря, среда 22:00 Боруссия 4:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2013/2014)
21 тур
15 февраля, суббота 18:30 Вердер 1:1 Боруссия
4 тур
31 августа, суббота 17:30 Боруссия 4:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2012/2013)
25 тур
9 марта, суббота 21:30 Боруссия 1:1 Вердер
8 тур
20 октября, суббота 20:30 Вердер 4:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
10 апреля, вторник 22:00 Вердер 2:2 Боруссия
13 тур
19 ноября, суббота 18:30 Боруссия 5:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2010/2011)
26 тур
12 марта, суббота 20:30 Вердер 1:1 Боруссия
9 тур
23 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:4 Вердер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 17:30 Боруссия 4:3 Вердер
3 тур
23 августа, воскресенье 19:30 Вердер 3:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
20 тур
14 февраля, суббота 17:30 Вердер 1:1 Боруссия
3 тур
30 августа, суббота 17:30 Боруссия 3:2 Вердер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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