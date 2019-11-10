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Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 10 ноября 2019
Боруссия М
10.11.2019, воскресенье, 15:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
20'
Р. Бенсебаини
22'
П. Херрманн
59'
П. Херрманн
90+3'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Рашица
Вторая желтая
Р. Бенсебаини
87'
81'
Желтая карточка
М. Фридль
75'
Желтая карточка
Д. Классен
Желтая карточка
П. Херрманн
70'
ГОЛ! 3:0!
П. Херрманн
Пас отдал
Д. Закария
59'
57'
Желтая карточка
Н. Шахин
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
52'
38'
Желтая карточка
М. Велькович
Желтая карточка
С. Ляйнер
25'
ГОЛ! 2:0!
П. Херрманн
Пас отдал
М. Тюрам
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Л. Бенеш
20'
Желтая карточка
Н. Эльведи
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
6
Закария
23
Крамер
8
Бенеш
7
Херрманн
14
Плеа
9
Тюрам
4-2-3-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
13
Велькович
32
Фридль
4
Лангкамп
8
Шахин
8
Эггештайн
7
Рашица
18
Классен
32
Биттенкурт
10
Осако
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
7
Йонас Хофманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Боруссия М - Вердер
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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