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    Tuttosport: «Ювентус» ради Погба готов продать Манджукича, Джана, Матюиди и Ругани

    «Ювентус» рассчитывает заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Для этого, пишет итальянское издание Tuttosport, туринцы готовы продать трех футболистов, чтобы выручить средства.

    Речь идет о защитнике Даниэле Ругани, хавбеках Эмре Джане, Блейзе Матюиди и форварде Марио Манджукиче. Не исключено, что кто-то из указанных игроков отправится в рамках сделки по Погба в «Манчестер Юнайтед».

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
    • Минувшим летом хавбека хотел купить «Реал».
    • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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