Tuttosport: «Ювентус» ради Погба готов продать Манджукича, Джана, Матюиди и Ругани

«Ювентус» рассчитывает заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Для этого, пишет итальянское издание Tuttosport, туринцы готовы продать трех футболистов, чтобы выручить средства.
Речь идет о защитнике Даниэле Ругани, хавбеках Эмре Джане, Блейзе Матюиди и форварде Марио Манджукиче. Не исключено, что кто-то из указанных игроков отправится в рамках сделки по Погба в «Манчестер Юнайтед».
- Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- Минувшим летом хавбека хотел купить «Реал».
- Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
Источник: Tuttosport