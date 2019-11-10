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  • Tuttosport: «Ювентус» ради Погба готов продать Манджукича, Джана, Матюиди и Ругани

Tuttosport: «Ювентус» ради Погба готов продать Манджукича, Джана, Матюиди и Ругани

10 ноября 2019, 15:04
4

«Ювентус» рассчитывает заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Для этого, пишет итальянское издание Tuttosport, туринцы готовы продать трех футболистов, чтобы выручить средства.

Речь идет о защитнике Даниэле Ругани, хавбеках Эмре Джане, Блейзе Матюиди и форварде Марио Манджукиче. Не исключено, что кто-то из указанных игроков отправится в рамках сделки по Погба в «Манчестер Юнайтед».

  • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
  • Минувшим летом хавбека хотел купить «Реал».
  • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.

Источник: Tuttosport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Погба Матиас
Комментарии (4)
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Ушат Помоев
1573390635
Что то Погба не особо блещет в МЮ...
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ItalianFootball
1573547227
Два ветерана и два баласта. Неплохо бы.
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