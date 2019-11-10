Tuttosport: «Ювентус» ради Погба готов продать Манджукича, Джана, Матюиди и Ругани

«Ювентус» рассчитывает заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Для этого, пишет итальянское издание Tuttosport, туринцы готовы продать трех футболистов, чтобы выручить средства.

Речь идет о защитнике Даниэле Ругани, хавбеках Эмре Джане, Блейзе Матюиди и форварде Марио Манджукиче. Не исключено, что кто-то из указанных игроков отправится в рамках сделки по Погба в «Манчестер Юнайтед».