«Рубин» – самая малозабивающая команда РПЛ с 0,5 гола за матч

Позади без двух матчей 16 туров РПЛ. Обратим внимание на личную голевую статистику «Рубина», который в указанном игровом дне дома уступил «Динамо» с минимальным счетом.

Всего за 16 матчей казанцы забили восемь голов – меньше всех в лиге. В среднем команда Эдуардо Докампо отправляет мяч в чужие ворота 0,5 раза за встречу.