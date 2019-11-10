«Рубин» – самая малозабивающая команда РПЛ с 0,5 гола за матч

Позади без двух матчей 16 туров РПЛ. Обратим внимание на личную голевую статистику «Рубина», который в указанном игровом дне дома уступил «Динамо» с минимальным счетом.
Всего за 16 матчей казанцы забили восемь голов – меньше всех в лиге. В среднем команда Эдуардо Докампо отправляет мяч в чужие ворота 0,5 раза за встречу.
- В таблице «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
- За последние десять матчей казанцы выиграли один раз, забили три гола.
- В следующем туре «Рубин» сыграет с «Зенитом».
Источник: Бомбардир.ру