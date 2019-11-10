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  • «Рубин» – самая малозабивающая команда РПЛ с 0,5 гола за матч

«Рубин» – самая малозабивающая команда РПЛ с 0,5 гола за матч

10 ноября 2019, 14:54
4

Позади без двух матчей 16 туров РПЛ. Обратим внимание на личную голевую статистику «Рубина», который в указанном игровом дне дома уступил «Динамо» с минимальным счетом.

Всего за 16 матчей казанцы забили восемь голов – меньше всех в лиге. В среднем команда Эдуардо Докампо отправляет мяч в чужие ворота 0,5 раза за встречу.

  • В таблице «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
  • За последние десять матчей казанцы выиграли один раз, забили три гола.
  • В следующем туре «Рубин» сыграет с «Зенитом».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (4)
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Ушат Помоев
1573388409
Даже не удивлён!
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Fan Loko mik
1573397669
Кто такой эдуардо докампо?????
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Рубинище
1573476452
Если усиления не будет нас ждёт битва за выживание. в лучшем случае. Каждую игру одни и те же ошибки. Рубину будет очень трудно.
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Spinorr
1573561675
Декларировать атакующий футбол и забивать голы - две большие разницы. Квалификация нынешнего тренерского штаба очень низкая, и, что печальнее всего, она явно не растет.
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