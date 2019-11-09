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  • Тедеско – после победы над «Крыльями»: «В первом тайме «Спартак» лишили пенальти»

Тедеско – после победы над «Крыльями»: «В первом тайме «Спартак» лишили пенальти»

9 ноября 2019, 23:33
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Москвичи выиграли со счетом 2:0.
  • Столичная команда поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата.

– Мы рады, что смогли сегодня победить. До этого «Спартак» не побеждал дома 5 или 6 матчей подряд. Хорошо играли, нужно было еще забивать. Были моменты и в первом тайме, и во втором. Я считаю, что в первом тайме нас лишили пенальти.

– Не боитесь, что матч с «Зенитом» придется наблюдать с трибуны?

– Нет, ничего не боюсь. По поводу карточек могу сказать, что не знаю, почему их показывают. Если дают карточки за прыжки в технической зоне, за эмоции, то футбол заканчивается. Если бы мне в Германии такие показывали, то пропускал бы 10 матчей за сезон. Да, я выбежал на поле сегодня, но игра была остановлена, не вижу никакой логики в решении показать карточку.

– Третий соперник подряд «зеркалит» вашу схему. Не смущает?

– Это стало сюрпризом. Причем мне сказали, что «Крылья» выйдут по схеме 4-2-3-1, что могу не сомневаться. Вышли и сыграли, да.

– Это пятая игра под вашим руководством, вы совсем не создаете остроту и опасные моменты после штрафных и угловых. Почему?

– Вы не правы, мы сегодня забили со стандарта – с пенальти, до этого тоже забили с пенальти. Мы много и плотно работаем над стандартами, но тут многое зависит от подачи. Сегодня на стандартах правильно действовали, правильно открывались, просто мяч не доходил. Но повторюсь, что работа над стандартами ведется плотная.

Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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vka1970
1573334210
Тед, это вся страна видела, но "наш газпромовский" Вар этого к сожалению не увидел. Не переживай и привыкай к тому что так будут судить всегда.Команда президента должна быть вне конкуренции априори.
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Plyash
1573335975
Фраза "до этого Спартак не побеждал дома 5 или 6 матчей подряд" из уст гл.тренера звучать не должна.Верные болелы "живут" на стадионе и точно знают сколько,а тренер нет.Может быть ,издержки перевода? Зря я цепляюсь к словам,наверное,но это же твоя команда и информация ближайших событий должна быть в голове .
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Владислав Vlad
1573342125
Задрали журналюги своими идиотскими повторяющимися вопросами. Оставьте Теда в покое - Пусть работает. Главное, когда пинджак работал - всех журналюг устраивало, а как только пришёл Тед - накинулись с вопросами....
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Диктор
1573354549
Гордится надо тем что соперники зеркалят твою схему игры,значит ты для них образец,показатель.
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