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    Тедеско – после победы над «Крыльями»: «В первом тайме «Спартак» лишили пенальти»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Москвичи выиграли со счетом 2:0.
    • Столичная команда поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата.

    – Мы рады, что смогли сегодня победить. До этого «Спартак» не побеждал дома 5 или 6 матчей подряд. Хорошо играли, нужно было еще забивать. Были моменты и в первом тайме, и во втором. Я считаю, что в первом тайме нас лишили пенальти.

    – Не боитесь, что матч с «Зенитом» придется наблюдать с трибуны?

    – Нет, ничего не боюсь. По поводу карточек могу сказать, что не знаю, почему их показывают. Если дают карточки за прыжки в технической зоне, за эмоции, то футбол заканчивается. Если бы мне в Германии такие показывали, то пропускал бы 10 матчей за сезон. Да, я выбежал на поле сегодня, но игра была остановлена, не вижу никакой логики в решении показать карточку.

    – Третий соперник подряд «зеркалит» вашу схему. Не смущает?

    – Это стало сюрпризом. Причем мне сказали, что «Крылья» выйдут по схеме 4-2-3-1, что могу не сомневаться. Вышли и сыграли, да.

    – Это пятая игра под вашим руководством, вы совсем не создаете остроту и опасные моменты после штрафных и угловых. Почему?

    – Вы не правы, мы сегодня забили со стандарта – с пенальти, до этого тоже забили с пенальти. Мы много и плотно работаем над стандартами, но тут многое зависит от подачи. Сегодня на стандартах правильно действовали, правильно открывались, просто мяч не доходил. Но повторюсь, что работа над стандартами ведется плотная.

    Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки

    Источник: Sports.ru

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    09.11.2019 23:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9743

      vka1970 24 минуты назад

      Тед, это вся страна видела, но "наш газпромовский" Вар этого к сожалению не увидел.
      Не переживай и привыкай к тому что так будут судить всегда.Команда президента должна быть вне конкуренции априори.

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