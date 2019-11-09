Тедеско – после победы над «Крыльями»: «В первом тайме «Спартак» лишили пенальти»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Москвичи выиграли со счетом 2:0.

Столичная команда поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата.

– Мы рады, что смогли сегодня победить. До этого «Спартак» не побеждал дома 5 или 6 матчей подряд. Хорошо играли, нужно было еще забивать. Были моменты и в первом тайме, и во втором. Я считаю, что в первом тайме нас лишили пенальти.

– Не боитесь, что матч с «Зенитом» придется наблюдать с трибуны?

– Нет, ничего не боюсь. По поводу карточек могу сказать, что не знаю, почему их показывают. Если дают карточки за прыжки в технической зоне, за эмоции, то футбол заканчивается. Если бы мне в Германии такие показывали, то пропускал бы 10 матчей за сезон. Да, я выбежал на поле сегодня, но игра была остановлена, не вижу никакой логики в решении показать карточку.

– Третий соперник подряд «зеркалит» вашу схему. Не смущает?

– Это стало сюрпризом. Причем мне сказали, что «Крылья» выйдут по схеме 4-2-3-1, что могу не сомневаться. Вышли и сыграли, да.

– Это пятая игра под вашим руководством, вы совсем не создаете остроту и опасные моменты после штрафных и угловых. Почему?

– Вы не правы, мы сегодня забили со стандарта – с пенальти, до этого тоже забили с пенальти. Мы много и плотно работаем над стандартами, но тут многое зависит от подачи. Сегодня на стандартах правильно действовали, правильно открывались, просто мяч не доходил. Но повторюсь, что работа над стандартами ведется плотная.

Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки