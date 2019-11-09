Карпин – о проигрыше «Тамбову»: «Все то же самое. Начали хорошо, а потом стали сами себе создавать моменты»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал исход матча 16 тура РПЛ против «Тамбова» (1:2). Южане вели по ходу встречи.
«Все то же самое. Забили, начали хорошо, потом сами себе стали создавать моменты и терять мячи на ровном месте. Ну и первый тайм особенно пошел насмарку. Если не забиваем 100-процентные моменты, где-то может что-то отскочить и в наши ворота», – сказал тренер в интервью телеканалу «Матч Премьер».
- «Ростов» идет в таблице вторым.
- Из последних пяти игр южане победили в одной.
- «Тамбов» покинул зону прямого вылета.
Источник: Sports.ru