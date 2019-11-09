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  • Карпин – о проигрыше «Тамбову»: «Все то же самое. Начали хорошо, а потом стали сами себе создавать моменты»

Карпин – о проигрыше «Тамбову»: «Все то же самое. Начали хорошо, а потом стали сами себе создавать моменты»

9 ноября 2019, 19:07
32

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал исход матча 16 тура РПЛ против «Тамбова» (1:2). Южане вели по ходу встречи.

«Все то же самое. Забили, начали хорошо, потом сами себе стали создавать моменты и терять мячи на ровном месте. Ну и первый тайм особенно пошел насмарку. Если не забиваем 100-процентные моменты, где-то может что-то отскочить и в наши ворота», – сказал тренер в интервью телеканалу «Матч Премьер».

  • «Ростов» идет в таблице вторым.
  • Из последних пяти игр южане победили в одной.
  • «Тамбов» покинул зону прямого вылета.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Тамбов Карпин Валерий
Комментарии (32)
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GoLenaStop
1573316886
Говори, спартаковец Валерчик, какой получил откат за такую игру с дублем спиртака ?
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латунный
1573319747
один раз в год и гавно выигрывает тянули время падали как девочки
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sobaka120982
1573321826
Жаль Карпина... пошла полоса не удач
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Max Bobr
1573322434
Ростов сам на себя не был похож, концентрации нет, ошибок вагон, самоотдачи не видать
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Урия Гип 1
1573323664
6:1 сломал Ростов.
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_Marqella_
1573324690
Ростов самая дырявая команда РПЛ...))
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NEONFOL
1573325291
Это называется карма Валера, нефик было сливать кубок
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nominum
1573328458
Недалеко от меня на стадионе после окончания матча плакала 12-летняя девчушка. Это пи.дец.
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Axe111
1573328818
Позорище,хотя скорее всего договорняк
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GoLenaStop
1573334563
Да, Ростсельмаш с дырочками, как вкусный сыр. Это - тактические ходы команды, чтобы не обидеть Миллера и Зеньку, очевидно. Хи! Всем хорошего дня и настроя! Семья и Футбол превыше всего!
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