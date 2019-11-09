Смолов: «Вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург. Вот как искать мотивацию в такие моменты?»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своих впечатлениях от участия в Лиге чемпионов.

– Лига чемпионов – это что-то особенное?

– На 200%. Такой антураж, такая атмосфера! Недавно увидел фразу Криштиану Роналду: «Будь моя воля, я играл бы только за сборную Португалии и в Лиге чемпионов»...

Конечно, это другой уровень. Никого не хочу обидеть, но вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург – играть в 11 утра на искусственном поле. Вот как искать мотивацию в такие моменты?

С другой стороны – ты профессионал. Возможно, в 22-23 года я бы плевался и не смог бы себя настроить. А сейчас уже понимаешь: «Надо ехать и выигрывать в любом случае, в любом состоянии и в любое время года».

Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»

Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»