Смолов: «Вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург. Вот как искать мотивацию в такие моменты?»

..."где искать мотивацию?"... Федя, ты себя профессионалом считаешь или что? Т.е. проиграли бы "Оренбургу" и оправдывались потом, дескать, ну, мотивации у нас не было:))) Ну и ну, видимо, даже ему в голову не приходит, что глупость сморозил:))
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своих впечатлениях от участия в Лиге чемпионов.
– Лига чемпионов – это что-то особенное?
– На 200%. Такой антураж, такая атмосфера! Недавно увидел фразу Криштиану Роналду: «Будь моя воля, я играл бы только за сборную Португалии и в Лиге чемпионов»...
Конечно, это другой уровень. Никого не хочу обидеть, но вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург – играть в 11 утра на искусственном поле. Вот как искать мотивацию в такие моменты?
С другой стороны – ты профессионал. Возможно, в 22-23 года я бы плевался и не смог бы себя настроить. А сейчас уже понимаешь: «Надо ехать и выигрывать в любом случае, в любом состоянии и в любое время года».
Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»
Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»