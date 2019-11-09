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  • Смолов: «Вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург. Вот как искать мотивацию в такие моменты?»

Смолов: «Вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург. Вот как искать мотивацию в такие моменты?»

9 ноября 2019, 07:54
14

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своих впечатлениях от участия в Лиге чемпионов.

– Лига чемпионов – это что-то особенное?

– На 200%. Такой антураж, такая атмосфера! Недавно увидел фразу Криштиану Роналду: «Будь моя воля, я играл бы только за сборную Португалии и в Лиге чемпионов»...

Конечно, это другой уровень. Никого не хочу обидеть, но вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург – играть в 11 утра на искусственном поле. Вот как искать мотивацию в такие моменты?

С другой стороны – ты профессионал. Возможно, в 22-23 года я бы плевался и не смог бы себя настроить. А сейчас уже понимаешь: «Надо ехать и выигрывать в любом случае, в любом состоянии и в любое время года».

Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»

Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Смолов Федор
Комментарии (14)
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ab15488
1573277964
А бабло уже не мотивация?
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Garrincha58
1573282916
дурачилло
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general.lizyukov
1573283133
Да ты совсем ох...ел, чернильница?!
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Мага 13
1573285521
Федя, а вот допустим ты с женщиной переспал, тебе потом тоже мотивация нужна чтобы новую уговорить? надо просто любить это дело)) так же и с футболом))
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NEONFOL
1573288883
Действительно Федя нашёл с кем себя сравнивать, да и Роналду может совсем не так сказал, это уж наши гугл переводчики постарались. Да и оренбуржцы явно не поняли юмора, чем простые ребята вдруг стали отличаться от таких же ребят с москвы. Сказал бы спасибо что во Владивосток не надо лететь. Так сказал ещё что будто на велосипеде добирается, частный самолёт чартером, охренели они эти зажравшиеся недофутболисты
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Жуков А
1573289343
Еще раз убеждаешься ,что для наших футболистов футбол это совсем не работа. Им надо вводить больше демотиваций. Может тогда и настраиваться не нужно будет
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paracetamol
1573294262
Да бедненький ты, замученный. И на поле-то тебя раз в месяц выпускают.
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ab15488
1573298258
Ну вы тоже поймите, человек устал. За 15 туров аж три гола забил, Роналдо плакал от зависти, не хотел с поля уходить, так футболку смолова хотел...
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Серж 69
1573301504
Какие мы нежные-мотивация тебе нужна,так просто вот и играть нет желания.Разве заниматься любимым делом,любимой игрой и получать за это огромные деньги не кайф,не мотивация?Пацаном когда был и играть начинал,денег никто не платил тебе ,однако играл поди,старался,радовался просто победам,деньгами там и не пахло.Навряд ли тебя силком волокли в секцию,за уши тащили,сам,скорее всего,туда бежал,а сейчас что же,сдулся?Играй,деньги получай,что ещё нужно,птичьего молока?А, забыл,мотивация тебе нужна,вона как...
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нейтральныйкакникто
1573362346
Нет мотивации -повесь буцы на гвоздь, и займись чем-то другим.А Рональду не надо упоминать. Он кроме кубка мира всё выигрывал , где играл.Ему то действительно трудно наверное себя мотивировать , но он играет.А ты даже и чемпионом никогда не был - не это ли МОТИВАЦИЯ?
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