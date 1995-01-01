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    Смолов: «Вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург. Вот как искать мотивацию в такие моменты?»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своих впечатлениях от участия в Лиге чемпионов.

    – Лига чемпионов – это что-то особенное?

    – На 200%. Такой антураж, такая атмосфера! Недавно увидел фразу Криштиану Роналду: «Будь моя воля, я играл бы только за сборную Португалии и в Лиге чемпионов»...

    Конечно, это другой уровень. Никого не хочу обидеть, но вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург – играть в 11 утра на искусственном поле. Вот как искать мотивацию в такие моменты?

    С другой стороны – ты профессионал. Возможно, в 22-23 года я бы плевался и не смог бы себя настроить. А сейчас уже понимаешь: «Надо ехать и выигрывать в любом случае, в любом состоянии и в любое время года».

    Смолов: «После чемпионата мира-2018 я стал более закрытым. Сделал это осознанно»

    Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +738

      sevsor 8 минут назад

      ..."где искать мотивацию?"... Федя, ты себя профессионалом считаешь или что? Т.е. проиграли бы "Оренбургу" и оправдывались потом, дескать, ну, мотивации у нас не было:))) Ну и ну, видимо, даже ему в голову не приходит, что глупость сморозил:))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      ab15488 1 час назад

      А бабло уже не мотивация?

      1
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      ...
      Рейтинг: +941

      AHTUNGBOL > ab15488 14 минут назад

      Как раз бабло и мотивация, он же и говорит, что в 22-23 года не смог бы себя настроить, так как зарплата маленькая и вся карьера впереди, а сейчас платят дохрена, а карьера заканчивается и чем хуже будет играть, тем быстрее она закончится и соответственно денег никто таких платить на Срач ТВ не будет...

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