Гвардиола – о работе в Италии: «Почему бы и нет. Я люблю эту страну»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем он возглавит одну из итальянских команд.

«Почему бы и нет. Я прекрасно провел время там, и люблю эту страну, но сейчас мне хорошо в Англии, это отличный чемпионат. Но, возможно, да, я не так уж стар», – сказал Гвардиола.