Гвардиола – о работе в Италии: «Почему бы и нет. Я люблю эту страну»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем он возглавит одну из итальянских команд.
«Почему бы и нет. Я прекрасно провел время там, и люблю эту страну, но сейчас мне хорошо в Англии, это отличный чемпионат. Но, возможно, да, я не так уж стар», – сказал Гвардиола.
- Контракт испанского специалиста с «Сити» рассчитан до 2021 года.
- Летом сообщалось о попытках «Ювентуса» пригласить Гвардиолу.
- В октябре стало известно о желании «Милана» переманить 48-летнего тренера.
Источник: Sky Sports