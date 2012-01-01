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    Гвардиола – о работе в Италии: «Почему бы и нет. Я люблю эту страну»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем он возглавит одну из итальянских команд.

    «Почему бы и нет. Я прекрасно провел время там, и люблю эту страну, но сейчас мне хорошо в Англии, это отличный чемпионат. Но, возможно, да, я не так уж стар», – сказал Гвардиола.

    Источник: Sky Sports

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