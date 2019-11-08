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  • Гвардиола – о работе в Италии: «Почему бы и нет. Я люблю эту страну»

Гвардиола – о работе в Италии: «Почему бы и нет. Я люблю эту страну»

8 ноября 2019, 14:23
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем он возглавит одну из итальянских команд.

«Почему бы и нет. Я прекрасно провел время там, и люблю эту страну, но сейчас мне хорошо в Англии, это отличный чемпионат. Но, возможно, да, я не так уж стар», – сказал Гвардиола.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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anri1703
1573261325
Если в будущем перейдет то хотелось бы в интер но я больше чем уверен что это будет юве
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Dizayner
1573300510
выиграет ЛЧ и свалит сразу))
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Decorhome
1573461702
Гвардиола везде подходит)
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