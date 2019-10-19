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Mundo Deportivo: «Милан» хочет пригласить Гвардиолу

19 октября 2019, 11:34
7

Руководство «Милана» хочет по окончании сезона поменять главного тренера и спортивного директора.

По информации Mundo Deportivo, итальянский клуб рассматривает вариант с приглашением Хосепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

Есть у «Милана» и альтернативная кандидатура – тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Что касается спортивного директора, то клуб изучает возможность сотрудничества с Марком Овермарсом из «Аякса».

  • «Милан» по итогам семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.
  • 8 октября клуб уволил Марко Джампаоло с поста главного тренера.
  • На следующий день было объявлено о назначении на вакантную должность Стефано Пиоли.

Источник: Mundo Deportivo
Италия. Серия А Милан Манчестер Сити Аякс Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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O-Z
1571474766
Милан!? Он еще существует?)
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InterMilLano1908
1571475330
Лол, даже не смешно
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GSmall
1571476019
На врядли он захочет
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AHTUNGBOL
1571476922
Как говорится, хотеть не вредно...
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Yev
1571483111
Хотеть-то оно конечно можно, но в случае с теперешним Миланом, проще на картинку удовлетворить желание.
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rossonero666
1571496724
Y o b a na y a желтизна !
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Milaninho
1571500010
По окончанию сезона в Милан пригласят Шеву. Даже не знаю хорошо это или плохо, пока Шеве фортит. Но с таким подбором игроков не вытянет даже Гвардиола
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