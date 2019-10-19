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    Mundo Deportivo: «Милан» хочет пригласить Гвардиолу

    Руководство «Милана» хочет по окончании сезона поменять главного тренера и спортивного директора.

    По информации Mundo Deportivo, итальянский клуб рассматривает вариант с приглашением Хосепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

    Есть у «Милана» и альтернативная кандидатура – тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

    Что касается спортивного директора, то клуб изучает возможность сотрудничества с Марком Овермарсом из «Аякса».

    • «Милан» по итогам семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.
    • 8 октября клуб уволил Марко Джампаоло с поста главного тренера.
    • На следующий день было объявлено о назначении на вакантную должность Стефано Пиоли.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +887

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Как говорится, хотеть не вредно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      Alekxei Z. 1 час назад

      Гвардиола ??? А у вас есть миллиард на трансферы ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      GSmall 1 час назад

      На врядли он захочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2405

      InterMilLano1908 1 час назад

      Лол, даже не смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +341

      O-Z 1 час назад

      Милан!? Он еще существует?)

      -1
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