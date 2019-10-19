Mundo Deportivo: «Милан» хочет пригласить Гвардиолу

Руководство «Милана» хочет по окончании сезона поменять главного тренера и спортивного директора.

По информации Mundo Deportivo, итальянский клуб рассматривает вариант с приглашением Хосепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

Есть у «Милана» и альтернативная кандидатура – тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Что касается спортивного директора, то клуб изучает возможность сотрудничества с Марком Овермарсом из «Аякса».