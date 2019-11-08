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Сигурдссон: «ЦСКА не удается показать нашу игру, поэтому нет голов»

8 ноября 2019, 09:12
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о причинах ничьей в матче группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).

«Мы контролировали игру, особенно во втором тайме. Мы могли забить, ведь у нас было сразу несколько отличных моментов у ворот соперника. У «Ференцвароша» тоже был хороший шанс забить, но Игорь спас команду. Поле сегодня было не очень хорошим, поэтому нам не удалось играть в наш привычный быстрый футбол. Мы старались, отдали все, но было тяжело добыть этот балл в таблицу.

К сожалению, нам не удается показать нашу игру, поэтому нет голов. Нам нужно еще немного времени и концентрации. Конечно, мы работает над реализацией на тренировках. Если бы мы не старались улучшить нашу игру, было бы странно. Мы делаем большую работу, пытаемся выступать изо всех сил, но понимаем, что у нас не получается. Нужно немного терпения. Сейчас нам важно сконцентрироваться на матче с «Сочи».

Выход из группы? Мы будем бороться до конца. Сдаваться сейчас глупо. Да, у нас один балл в таблице, но впереди еще два матча, в которых мы должны сделать все», – заявил исландец.

  • ЦСКА не забивает на протяжении трех матчей Лиги Европы.
  • Московский клуб на последнем месте в группе с одним очком.

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Сигурдссон Арнор
Комментарии (1)
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Кузьмич на трибуне
1573202514
Это вам не ЧР , где судейство все за вас. Здесь не поставят лишний пенальти или штрафной рядом с чужими воротами. Здесь нет Тапочкина , Вилкина, Окунева. Здесь нужно показывать игру .
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