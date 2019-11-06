Ольссон: «Мы проиграли две первых игры в группе, но «Краснодар» учится на своих ошибках»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

«Я был недоволен качеством своей прошлой игры с «Ростовом», после матча мы обсудили с тренерами этот вопрос. В Лиге Европы нет слабых команд. Здесь надо быть на 100% готовым, чтобы получить положительный результат.

Мы уже знаем «Трабзонспор»: их проблемы, слабые места. Бились две недели назад против них. Мы хорошо с ними сыграли, особенно во втором тайме. Будем продолжать в том же духе. Мы проиграли две первых игры на групповом этапе, но извлекли из этого свои уроки. Мы учимся на своих ошибках», – сказал Ольссон.