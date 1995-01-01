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    Ольссон: «Мы проиграли две первых игры в группе, но «Краснодар» учится на своих ошибках»

    Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

    «Я был недоволен качеством своей прошлой игры с «Ростовом», после матча мы обсудили с тренерами этот вопрос. В Лиге Европы нет слабых команд. Здесь надо быть на 100% готовым, чтобы получить положительный результат.

    Мы уже знаем «Трабзонспор»: их проблемы, слабые места. Бились две недели назад против них. Мы хорошо с ними сыграли, особенно во втором тайме. Будем продолжать в том же духе. Мы проиграли две первых игры на групповом этапе, но извлекли из этого свои уроки. Мы учимся на своих ошибках», – сказал Ольссон.

    • После трех матчей в активе «Краснодара» 3 очка.
    • «Краснодар» примет «Трабзонспор» в четверг, начало матча – в 20:55 мск.

    Источник: «Матч ТВ»

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