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  • Хеведес: «Русские – открытые, добродушные люди. Хотя с виду суровые, неулыбчивые и все в себе»

Хеведес: «Русские – открытые, добродушные люди. Хотя с виду суровые, неулыбчивые и все в себе»

6 ноября 2019, 13:52
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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о своей жизни в России.

«Я хорошо адаптировался [в Москве], потому что старался не сидеть дома. Много гулял, ездил на метро, выбирался в парки. В общем, изучал Москву и посетил много разных мест в городе. Самые красивые – Патриаршие пруды и Парк Горького.

В Европе формируют мнение о России на основе политических аспектов, но я бы не хотел касаться политики. У меня от России были самые позитивные ожидания, но я не думал, что меня встретят так хорошо. Русские – открытые, добродушные люди. Хотя с виду суровые, неулыбчивые и все в себе – в этом они похожи на немцев. Но стоит лишь обратиться за помощью, все сразу идут навстречу и хотят помочь», – сказал Хеведес.

  • Немец перешел в «Локо» летом 2018 года.
  • В этом сезоне РПЛ Хеведес сыграл 11 матчей.

Хеведес: «Поначалу в Москве чувствовал себя потерянным, но сейчас я счастлив»


Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Англия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (2)
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Proker
1573041089
Да ладно,,,,,,
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Plyash
1573050882
"Открытые,добродушные люди"...это правда.Терять то им нечего,кроме того,что в карманах и на себе одето.
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