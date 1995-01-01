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    Хеведес: «Русские – открытые, добродушные люди. Хотя с виду суровые, неулыбчивые и все в себе»

    Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о своей жизни в России.

    «Я хорошо адаптировался [в Москве], потому что старался не сидеть дома. Много гулял, ездил на метро, выбирался в парки. В общем, изучал Москву и посетил много разных мест в городе. Самые красивые – Патриаршие пруды и Парк Горького.

    В Европе формируют мнение о России на основе политических аспектов, но я бы не хотел касаться политики. У меня от России были самые позитивные ожидания, но я не думал, что меня встретят так хорошо. Русские – открытые, добродушные люди. Хотя с виду суровые, неулыбчивые и все в себе – в этом они похожи на немцев. Но стоит лишь обратиться за помощью, все сразу идут навстречу и хотят помочь», – сказал Хеведес.

    • Немец перешел в «Локо» летом 2018 года.
    • В этом сезоне РПЛ Хеведес сыграл 11 матчей.

    Хеведес: «Поначалу в Москве чувствовал себя потерянным, но сейчас я счастлив»


    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Proker 25 минут назад

      Да ладно,,,,,,

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