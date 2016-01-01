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    Уткин: «Согласен, что Вилков провел хороший матч. Все ведь зависит от задач»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Александра Егорова о работе арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА (1:1).

    «Не то чтоб мне хотелось просунуть свое эго в дискуссию о судействе, дело это довольно гиблое дальше обмена парой реплик, – но я не понимаю, каким образом сегодняшняя официальная оценка работы Вилкова давеча в Петербурге вас удивляет? Вот эти слова: «Вилков, бесспорно, провел хороший матч!» – чем они вас удивляют?

    Я вот согласен с такой оценкой. Все ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +58

      Зенит77 1 минуту назад

      конечно, вася.. вам нужно было чтобы Зенит засудили, красную, пенальти, а Вилков отсудил справедливо вот вы и ехиднечаете

      0
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      Рейтинг: +7487

      silver29 5 минут назад

      Вилков после матча "я сделал все что мог, но этот сенит не в ворота ни в Красную Армию".

      0
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      Рейтинг: +117

      bratskij 22 минуты назад

      Еще один продажный подонок за газпромовским баблом гонится ... а вдруг что перепадет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7374

      ufos73 > bratskij 19 минут назад

      В школе сарказм еще не проходили?

      7
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      Рейтинг: +12289

      bset 26 минут назад

      Все говорят: "Вилков, а как понять бабла?"
      "Куда нажать?"
      -- З-з-за Гапром сужу всегда.
      Сужу я и не плачу,
      То что проспал вчера,
      На Азмуне два красных горчишника.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Стаz 47 минут назад

      И ещё денег поднял

      0
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      Рейтинг: +200

      Ceнит 49 минут назад

      График работы Вилкова:
      Матч ФНЛ
      Матч ФНЛ
      Матч ФНЛ
      Матч позорного синита против Московской команды
      Матч ФНЛ
      Матч ФНЛ
      Матч ФНЛ

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      Рейтинг: +548

      kolyma999 > Ceнит 43 минуты назад

      Со Спартаком часом не этот кудесник выйдет?

      0
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      Рейтинг: +200

      Ceнит > kolyma999 39 минут назад

      Поменяют местами его на вар, а дружка Мешкова судить поставят))

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      Рейтинг: +11187

      Garrincha58 > Ceнит 36 минут назад

      при...к иди учи мат.часть и не позорь русский язык

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      Рейтинг: +200

      Ceнит > Garrincha58 32 минуты назад

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