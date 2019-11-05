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  • Уткин: «Согласен, что Вилков провел хороший матч. Все ведь зависит от задач»

Уткин: «Согласен, что Вилков провел хороший матч. Все ведь зависит от задач»

5 ноября 2019, 14:58
19

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Александра Егорова о работе арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА (1:1).

«Не то чтоб мне хотелось просунуть свое эго в дискуссию о судействе, дело это довольно гиблое дальше обмена парой реплик, – но я не понимаю, каким образом сегодняшняя официальная оценка работы Вилкова давеча в Петербурге вас удивляет? Вот эти слова: «Вилков, бесспорно, провел хороший матч!» – чем они вас удивляют?

Я вот согласен с такой оценкой. Все ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Уткин Василий Егоров Александр Вилков Михаил
Комментарии (19)
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Стаz
1572955488
И ещё денег поднял
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bset
1572956732
Все говорят: "Вилков, а как понять бабла?" "Куда нажать?" -- З-з-за Гапром сужу всегда. Сужу я и не плачу, То что проспал вчера, На Азмуне два красных горчишника.
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Зенит77
1572958237
конечно, вася.. вам нужно было чтобы Зенит засудили, красную, пенальти, а Вилков отсудил справедливо вот вы и ехиднечаете
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SEREGA 64
1572961286
СЛУШАЙ БОЛЕЛА КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ КТО ЖЕ ЕЕ ЗА СУДЕТ
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vka1970
1572963475
Такая точка зрения у большинства болельщиков разных команд. Люди видят то , что видят, а не то, что им пытаются навязать.
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Чец
1572964613
Вилков получил приказ, взял под козырек, развернулся и ушел делать свое черное дело. А на самом деле--ДОКОЛЕ?
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paracetamol
1572967909
Плохо он судил. Надо было 2 пена в ворота кляч поставить!
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petlyra
1572972323
Красиво, молодец!
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Зенит77
1572974442
Еще скажите что то что показывал ЦСКА в Пятницу, называется футбол, клоуны, днищенская стратегия ганчаренки: грязный прессинг а потом вонь если суль пытается наказать за грубость, фол Чалова против Барриуса - прямая красная за удар в поддых такой силы что Бариус свлился как подкошенный, и Облякова нужно было удалять, молчите твapи лучше
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De_Frenki
1572977309
Утя молодец...прошарил тему
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