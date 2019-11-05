Уткин: «Согласен, что Вилков провел хороший матч. Все ведь зависит от задач»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Александра Егорова о работе арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

«Не то чтоб мне хотелось просунуть свое эго в дискуссию о судействе, дело это довольно гиблое дальше обмена парой реплик, – но я не понимаю, каким образом сегодняшняя официальная оценка работы Вилкова давеча в Петербурге вас удивляет? Вот эти слова: «Вилков, бесспорно, провел хороший матч!» – чем они вас удивляют?

Я вот согласен с такой оценкой. Все ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»