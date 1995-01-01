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    Тедеско: «Главная цель «Спартака» – обретение игровой стабильности и стиля. Оценивать таблицу сейчас – бессмысленно»

    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал положение команды в таблице РПЛ.

    «Мы никогда не говорим о месте в таблице. Понятно, что «Спартак» уже потерял очень много очков. Но наша главная цель сейчас – обретение игровой стабильности и стиля, который поможет качественно играть каждую неделю.

    Не так, как у нас получилось в первом тайме с «Арсеналом» после хорошего матча с «Локомотивом». Это слишком большая разница. И если такая стабильность придет, то мы увидим и результат в конце сезона. Сейчас же, повторю, оценивать таблицу бессмысленно», – сказал Тедеско.

    • После 15 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 18 очками.
    • Под руководством Тедеско команда провела четыре матча во всех турнирах, одержав две победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

    Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7484

      silver29 5 минут назад

      С момента назначения относился к Тедеско скептически, но сейчас не буду его критиковать, как минимум до начала второй серии чемпионата и это будет зависеть от скидывания в межсезонье шлака, в первую очередь Ананидзе, Мирзоев, Зобнин, Мельгарехо, Гулиев. Это уровень игроков с которыми не решить серьезных задач.

      0
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      Рейтинг: +6230

      piligrim1986 6 минут назад

      ну с арсеналом моменты ведь были, дело в реализации. если с метра бить во во вратаря, какие тут победы

      0
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      Рейтинг: +1446

      den161 24 минуты назад

      в этом сезоне Спартачам наигрывать состав, разумно и с пользой провести зимнюю и летнюю предсезонку и уже в новом сезоне на что то рассчитывать

      1
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      Рейтинг: +1098

      Genz 30 минут назад

      Думал тедеско клоун, а он оказался даун. Федун опять попал

      0
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      Рейтинг: +10199

      vladimir-7 34 минуты назад

      А чего оценивать таблицу, спартак должен быть на 10 месте, потому, что
      в первом круге проиграл Уралу 1:2 и Урал должен быть на 9 месте.
      А Тедеско и есть настоящий ПИДЖАК.

      1
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      Рейтинг: +623

      playsh > vladimir-7 25 минут назад

      Ну с Пиджаком ты,конечно, несколько погорячился,дай время Теду.
      Да и эмоции на лице Теда более умные,чем на "маске" Кононова.

      0
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      Рейтинг: +10199

      vladimir-7 > playsh 12 минут назад

      Возможно. А вот, что касается эмоций на лице Тедеско,
      в отличии от Кононова, он еще не понял куда попал, а
      в конце сезона будет говорить, что еще нужно время,
      чтобы создать команду.

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      Рейтинг: +623

      playsh > vladimir-7 5 минут назад

      Будет лес и будут зайцы,как говорится.Будем посмотреть.

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      Рейтинг: +623

      playsh 37 минут назад

      Про таблицу забыть надо до весны,это понятно.
      Куда сложнее будет поставить игру команды на должный уровень,ведь перестановки в составе неизбежны,и весьма нехилые, это очевидно.
      Вот там и посмотрим,на что способен Тед, времени вполне достаточно для того,что бы к началу второго круга наиграть боеспособный коллектив.

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