Тедеско: «Главная цель «Спартака» – обретение игровой стабильности и стиля. Оценивать таблицу сейчас – бессмысленно»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал положение команды в таблице РПЛ.

«Мы никогда не говорим о месте в таблице. Понятно, что «Спартак» уже потерял очень много очков. Но наша главная цель сейчас – обретение игровой стабильности и стиля, который поможет качественно играть каждую неделю.

Не так, как у нас получилось в первом тайме с «Арсеналом» после хорошего матча с «Локомотивом». Это слишком большая разница. И если такая стабильность придет, то мы увидим и результат в конце сезона. Сейчас же, повторю, оценивать таблицу бессмысленно», – сказал Тедеско.

После 15 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 18 очками.

Под руководством Тедеско команда провела четыре матча во всех турнирах, одержав две победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»



