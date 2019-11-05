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  • Тедеско: «Главная цель «Спартака» – обретение игровой стабильности и стиля. Оценивать таблицу сейчас – бессмысленно»

Тедеско: «Главная цель «Спартака» – обретение игровой стабильности и стиля. Оценивать таблицу сейчас – бессмысленно»

5 ноября 2019, 12:53
14

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал положение команды в таблице РПЛ.

«Мы никогда не говорим о месте в таблице. Понятно, что «Спартак» уже потерял очень много очков. Но наша главная цель сейчас – обретение игровой стабильности и стиля, который поможет качественно играть каждую неделю.

Не так, как у нас получилось в первом тайме с «Арсеналом» после хорошего матча с «Локомотивом». Это слишком большая разница. И если такая стабильность придет, то мы увидим и результат в конце сезона. Сейчас же, повторю, оценивать таблицу бессмысленно», – сказал Тедеско.

  • После 15 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 18 очками.
  • Под руководством Тедеско команда провела четыре матча во всех турнирах, одержав две победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (14)
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Plyash
1572948168
Про таблицу забыть надо до весны,это понятно. Куда сложнее будет поставить игру команды на должный уровень,ведь перестановки в составе неизбежны,и весьма нехилые, это очевидно. Вот там и посмотрим,на что способен Тед, времени вполне достаточно для того,что бы к началу второго круга наиграть боеспособный коллектив.
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vladimir-7
1572948375
А чего оценивать таблицу, спартак должен быть на 10 месте, потому, что в первом круге проиграл Уралу 1:2 и Урал должен быть на 9 месте. А Тедеско и есть настоящий ПИДЖАК.
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den161
1572948986
в этом сезоне Спартачам наигрывать состав, разумно и с пользой провести зимнюю и летнюю предсезонку и уже в новом сезоне на что то рассчитывать
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piligrim1986
1572950054
ну с арсеналом моменты ведь были, дело в реализации. если с метра бить во во вратаря, какие тут победы
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DOCTOR PENALTY
1572950551
Слишком много захотел. Таких преференций тренерам в Спартаке никогда не давали.
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Серж 69
1572955903
Ну в таблицу сколько не смотри,и не оценивай,очков не прибавится.Однако и забывать совсем про таблицу не стоит,впадёшь в летаргию,очнёшься-хлоп,и ты в попе,на последнем месте.
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Guinnesss
1572956900
Смотреть не стоит в таблицу, в переходных матчах будут играть
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vka1970
1572963361
А кто то увидел безнадёгу в матче с Арсеналом ?Вспомните проигранные матчи Пиджаком.Вот где была безнадёжность.А сейчас даже проиграв, имели моменты и могли забить, но проблема с реализацией достаточно большая.Вот об этом как мне кажется Тед и говорит.Пусть работает.Время всё расставит по своим местам.
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Владислав Vlad
1572966534
Не знаю. Мне игра Спартака понравилась. Да, не фортануло, не смогли пройти новый автобус. Но тренерская работа видна.
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