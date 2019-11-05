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    Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что у команды еще много проблем, на решение которых уйдет немало времени.

    – Болельщики говорят, что пришел новый тренер, который в течение одной недели смог поднять «Спартак» и научил игроков играть. Так всегда происходит в «Спартаке», приходит новый тренер, добивается первых побед и сразу становится для всех героем...

    – Мы не можем научить команду играть за одну неделю, нам нужно больше времени, мы всегда говорим это. Мы не можем решить все наши проблемы за одну неделю. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерыва в чемпионате и, конечно, не можем решить проблемы, которые мы видим, прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом.

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • Под руководством немца команда провела четыре матча во всех турнирах, одержав две победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5008

      ilichkadr 21 минуту назад

      Ну, Тедеско и зарядил........Мы не можем научить команду играть за одну неделю! Неужели пришел в школу миллионеров, чтобы научить их играть? Федуну-то не ляпни, а то быстренько чемодан, вокзал, Германия в одном купе с Цорном.

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