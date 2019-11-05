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  • Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»

Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»

5 ноября 2019, 10:47
20

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что у команды еще много проблем, на решение которых уйдет немало времени.

– Болельщики говорят, что пришел новый тренер, который в течение одной недели смог поднять «Спартак» и научил игроков играть. Так всегда происходит в «Спартаке», приходит новый тренер, добивается первых побед и сразу становится для всех героем...

– Мы не можем научить команду играть за одну неделю, нам нужно больше времени, мы всегда говорим это. Мы не можем решить все наши проблемы за одну неделю. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерыва в чемпионате и, конечно, не можем решить проблемы, которые мы видим, прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом.

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • Под руководством немца команда провела четыре матча во всех турнирах, одержав две победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (20)
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ilichkadr
1572940464
Ну, Тедеско и зарядил........Мы не можем научить команду играть за одну неделю! Неужели пришел в школу миллионеров, чтобы научить их играть? Федуну-то не ляпни, а то быстренько чемодан, вокзал, Германия в одном купе с Цорном.
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piligrim1986
1572943285
пусть работает, там посмотрим, а то был один, за 4 месяца обещал все наладить
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derrik2000
1572944605
Дорогой мой Тедеско! В Спартаке собраны игроки, имеющие с клубом многомиллионные контракты. В евро. Это значит, что они просто на порядок выше многих, очень и очень многих игроков команд из провинции. "Каждый труд имеет свою цену". Верно? Получается, что ПО ТРУДУ И ПО СПОСОБНОСТЯМ В СОВОКУПНОСТИ сейчас стоимость каждого игрока Спартака где-то 300-400 тысяч евро. А зарплата где-то под 200 000 евро в год Ну, хорошо, ещё "на понтЫ" (всё таки московская команда) можно ещё где-то тысяч по 100 евро накинуть. И ФСЁ! Игроков нужно уметь расставить на позиции! Вспомним Рохо, которого "великий провинциальный тренер" Карпин просто таки ЗАСТАВЛЯЛ играть в центре обороны, хотя он отличный крайний защитник. Аргумент у кучерявого всегда был один. И железобетонный: "в Спартаке на позициях крайнего защитника играют только россияне!". Сколько плевков Рохо получил и от болел, и от прессы за свою игру за Спартак? Не перечесть! Итог. Сейчас играет в одной из лучших европейских команд - "Манчестер Юнайтед", играл за сборную Аргентины - на минуточку, одной из сильнейших сборных мира - на чемпионате мира 2018, где даже забил гол в ворота сборной Нигерии. Вот так-то! P.S. Этот мой пост предназначен также для тех, кто просто ЖАЖДЕТ, чтобы Карпин опять вернулся в Спартак.
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Decorhome
1572945281
Нужно дать время.
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Серж 69
1572947066
Всем всё понятно,чудес не бывает,ну а уж ты,Тедеско,постарайся на славу,очень бы не хотелось разочароваться в тебе и в твоих умениях.
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Ruryu
1572947386
У меня возник вопрос,может кто в курсе,как это происходит: когда покупают игрока,его тренер смотрит,с тренером советуются? Просто,часто берут игрока и начинают пихать с позиции на позицию... почему нельзя купить того,кто нужен,а не того,кто подешевле или подороже....
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Plyash
1572952868
Всё правильно говоришь,вот только вместо "мы" следует говорить "я". "Я не могу научить команду играть за одну неделю". И всем понятно,что ты несёшь ответственность за команду. Ты и никто другой. А мы это кто? Федун или Цорн? Они чинуши,обличённые властью,не более того.А на поле все решения принимаешь только ты.
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