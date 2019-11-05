Тедеско: «Мы не можем научить команду играть за одну неделю»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что у команды еще много проблем, на решение которых уйдет немало времени.

– Болельщики говорят, что пришел новый тренер, который в течение одной недели смог поднять «Спартак» и научил игроков играть. Так всегда происходит в «Спартаке», приходит новый тренер, добивается первых побед и сразу становится для всех героем...

– Мы не можем научить команду играть за одну неделю, нам нужно больше времени, мы всегда говорим это. Мы не можем решить все наши проблемы за одну неделю. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерыва в чемпионате и, конечно, не можем решить проблемы, которые мы видим, прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом.