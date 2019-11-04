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    96 миллионов рублей – стоимость восстановления газона «Казань Арены»

    Летом в Казани состоялся чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Для мероприятия была задействована «Казань Арена», что впоследствии потребовало демонтаж газона.

    Теперь его нужно восстанавливать. Уже объявлен тендер на проведение необходимого объема работ, пишет Inkazan. Стоимость монтажа оценивается в более чем 96 миллионов рублей. Средства будут выделены из бюджета Республики Татарстан.

    • «Рубин» на протяжении всего текущего сезона будет выступать на стадионе «Центральный».
    • Казанцы в РПЛ идут на 12 месте.
    • «Казань Арена» принимала матчи чемпионата мира-2018.

    Источник: Inkazan

    Казанский новостной портал, основанный в 2009 году. Аудитория в твиттере - более тысячи подписчиков.

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +825

      shikari__ 1 час назад

      а теперь напишите какая прибыль от чемпионата мира по рабочим профессиям? похоже в минусе. зачем им вообще восстанавливать газон на футбольном стадионе? можно ведь провести еще ряд других увлекательных чемпионатов. по скачкам например, гран-при по фигурному катанию и тд. дол.оё.ы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +168

      Yuriysss > shikari__ 17 минут назад

      В нашей стране все через жопу, я не удивлюсь, если на нем проведут танковый биатлон!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1832

      семёнычев 1 час назад

      Рубину "Казань Арена" нах не надь..
      Когда в детстве я купил рыбку гуппи, мне даже в голову не пришло арендовать для неё бассейн.. она жила в майонезной банке( раньше были такие)...
      Зачем Рубину вообще трибуны? Достаточно раскладных рыбацких стульчиков, которые можно выдавать на входе...

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