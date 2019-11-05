96 миллионов рублей – стоимость восстановления газона «Казань Арены»

Летом в Казани состоялся чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Для мероприятия была задействована «Казань Арена», что впоследствии потребовало демонтаж газона.
Теперь его нужно восстанавливать. Уже объявлен тендер на проведение необходимого объема работ, пишет Inkazan. Стоимость монтажа оценивается в более чем 96 миллионов рублей. Средства будут выделены из бюджета Республики Татарстан.
- «Рубин» на протяжении всего текущего сезона будет выступать на стадионе «Центральный».
- Казанцы в РПЛ идут на 12 месте.
- «Казань Арена» принимала матчи чемпионата мира-2018.
Источник: Inkazan
Казанский новостной портал, основанный в 2009 году. Аудитория в твиттере - более тысячи подписчиков.