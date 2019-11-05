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  • 96 миллионов рублей – стоимость восстановления газона «Казань Арены»

96 миллионов рублей – стоимость восстановления газона «Казань Арены»

5 ноября 2019, 09:15
7

Летом в Казани состоялся чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Для мероприятия была задействована «Казань Арена», что впоследствии потребовало демонтаж газона.

Теперь его нужно восстанавливать. Уже объявлен тендер на проведение необходимого объема работ, пишет Inkazan. Стоимость монтажа оценивается в более чем 96 миллионов рублей. Средства будут выделены из бюджета Республики Татарстан.

  • «Рубин» на протяжении всего текущего сезона будет выступать на стадионе «Центральный».
  • Казанцы в РПЛ идут на 12 месте.
  • «Казань Арена» принимала матчи чемпионата мира-2018.

Источник: Inkazan

Казанский новостной портал, основанный в 2009 году. Аудитория в твиттере - более тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (7)
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семёнычев
1572935942
Рубину "Казань Арена" нах не надь.. Когда в детстве я купил рыбку гуппи, мне даже в голову не пришло арендовать для неё бассейн.. она жила в майонезной банке( раньше были такие)... Зачем Рубину вообще трибуны? Достаточно раскладных рыбацких стульчиков, которые можно выдавать на входе...
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shikari__
1572936278
а теперь напишите какая прибыль от чемпионата мира по рабочим профессиям? похоже в минусе. зачем им вообще восстанавливать газон на футбольном стадионе? можно ведь провести еще ряд других увлекательных чемпионатов. по скачкам например, гран-при по фигурному катанию и тд. дол.оё.ы.
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