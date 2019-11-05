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  • Тедеско: «Если против «Спартака» ставят автобус – значит, боятся»

Тедеско: «Если против «Спартака» ставят автобус – значит, боятся»

5 ноября 2019, 08:58
37

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, чем может быть вызвана оборонительная игра против москвичей. Немец работает в России с прошлого месяца.

«В Германии, когда команды играют против лидеров чемпионата, они также могут ставить автобус. С другой стороны, если команды играют так против нас, значит, анализируют нашу игру и боятся. В такой ситуации мяч на нашей стороны, и мы должны искать решение.

Мы всегда должны искать решение, в какой бы ситуации мы ни оказались. Мы должны развиваться», – сказал Тедеско Sport24.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (37)
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BRO_football
1572934856
Неправда. Во-первых, ставят автобус не только против Спартака. Во-вторых, некоторые команды РПЛ ставят автобус просто потому, что по-другому играть не умеют. Любая другая тактика для них - путь к поражению.
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PNZ1985
1572936044
Спрос с господина Тедеско начнется после первых трех туров после зимы..сейчас складывается впечатление, что он просматривает игроков сквозь матчи
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Давид59
1572937007
Добро пожаловать в российский автобусный парк, господин Тедеско!
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vladimir-7
1572937055
С детства нас учили: "Обходи автобус сзади".
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АКС-74У
1572937660
"Нас боятся" - такое вот оправдание после поражения.
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JTherry
1572938270
многие отмечают, что у нас "автобусная лига", но это не значит, что против "автобусов" нет решений, ищите и обрящете...
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mamba9090909
1572941715
А если этот автобус забивает гол и побеждает, то это не боязнь, а тактика.))
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Nesterenko
1572941790
Рассмешил, Черевченко в автобус не играет.
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Старикан
1572944948
На любой автобус нужен противоавтобус! Тренероваться надо лучше, а не плакаться!
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батог
1572945421
С почином Тед !!! По вчерашнему виду понял от кого надо избавляться в зимнее окно! Все делаешь правильно ! Успехов !!!
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