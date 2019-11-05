Тедеско: «Если против «Спартака» ставят автобус – значит, боятся»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, чем может быть вызвана оборонительная игра против москвичей. Немец работает в России с прошлого месяца.

«В Германии, когда команды играют против лидеров чемпионата, они также могут ставить автобус. С другой стороны, если команды играют так против нас, значит, анализируют нашу игру и боятся. В такой ситуации мяч на нашей стороны, и мы должны искать решение.

Мы всегда должны искать решение, в какой бы ситуации мы ни оказались. Мы должны развиваться», – сказал Тедеско Sport24.