Тедеско: «Если против «Спартака» ставят автобус – значит, боятся»

против нас ставят автобус ,понимая ,что для нас это непреодолимая преграда!!раньше никаких автобусов!футбол был интересней!и мячей много забивалось!сейчас автобус !
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, чем может быть вызвана оборонительная игра против москвичей. Немец работает в России с прошлого месяца.
«В Германии, когда команды играют против лидеров чемпионата, они также могут ставить автобус. С другой стороны, если команды играют так против нас, значит, анализируют нашу игру и боятся. В такой ситуации мяч на нашей стороны, и мы должны искать решение.
Мы всегда должны искать решение, в какой бы ситуации мы ни оказались. Мы должны развиваться», – сказал Тедеско Sport24.
- Немец в первых четырех матча в «Спартаке» показал тот же результат, что и Олег Кононов.
- Москвичи в таблице идут девятыми.
- В следующем туре «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».