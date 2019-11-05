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    Тедеско: «Если против «Спартака» ставят автобус – значит, боятся»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, чем может быть вызвана оборонительная игра против москвичей. Немец работает в России с прошлого месяца.

    «В Германии, когда команды играют против лидеров чемпионата, они также могут ставить автобус. С другой стороны, если команды играют так против нас, значит, анализируют нашу игру и боятся. В такой ситуации мяч на нашей стороны, и мы должны искать решение.

    Мы всегда должны искать решение, в какой бы ситуации мы ни оказались. Мы должны развиваться», – сказал Тедеско Sport24.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии16
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      Рейтинг: +11291

      sssrspartak 22 минуты назад

      против нас ставят автобус ,понимая ,что для нас это непреодолимая преграда!!раньше никаких автобусов!футбол был интересней!и мячей много забивалось!сейчас автобус !

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      Рейтинг: +1098

      Genz 32 минуты назад

      Тедеско в Спартаке очередной клоун похоже, Спартак до перерыва вряд ли наберёт очков. максимум одно . Тедеско, дебил, которых ещё надо поискать. Мирзова Джано Тиля Гулиева ,растренированного больного Кутепова в состав может поставить сумасшедший

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      Рейтинг: +1586

      Alekxei Z. > Genz 26 минут назад

      А с кем ещё он должен их проверять ?
      Теперь он понял , что данные игроки не способны обыграть даже не очень сильного соперника.
      Клоун ты , если этого не понимаешь.

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      Рейтинг: +758

      Alex Flash 42 минуты назад

      Надо было отойти в центр поля, отдать им мяч и сказать: играйте. Было бы очень интересно: чей автобус перетянет

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      Рейтинг: -3

      tare48 43 минуты назад

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - khl-insider.com

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      Рейтинг: +895

      Decorhome 45 минут назад

      Ну что пока что понятно, что Доменико может красиво говорить и реагировать на поле. Надеюсь и со Спартаком получится. По своей манере он чем то схож с Каррерой.

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      Рейтинг: +2682

      JTherry 57 минут назад

      многие отмечают, что у нас "автобусная лига", но это не значит, что против "автобусов" нет решений, ищите и обрящете...

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      Рейтинг: +258

      АКМ-74У 1 час назад

      "Нас боятся" - такое вот оправдание после поражения.

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      Рейтинг: +2160

      Ruryu > АКМ-74У 1 час назад

      А в каком месте,это оправдание? Он,ведь,уже сказал,что Спартак не заслужил победы. Не ищите интригу там,где Ее не стояло..

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      Рейтинг: +343

      xkixerx 1 час назад

      Щас бы тренер играющий в 3 центр дефа про автубусы говорил......Как же сейчас можно упоминать это словечко при любой возможности.

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      Рейтинг: +10196

      vladimir-7 1 час назад

      С детства нас учили: "Обходи автобус сзади".

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      Рейтинг: +576

      Давид59 1 час назад

      Добро пожаловать в российский автобусный парк, господин Тедеско!

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