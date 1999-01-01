Тедеско в первых четырех матчах в «Спартаке» показал такой же результат, что и Кононов

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел первые четыре матча во главе команды. При нем она дважды победила, по разу сыграла вничью и уступила.

Такие же показатели были после первых четырех матчей у предшественника Тедеско Олега Кононова. Он сейчас находится без работы.