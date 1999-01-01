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    Тедеско в первых четырех матчах в «Спартаке» показал такой же результат, что и Кононов

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел первые четыре матча во главе команды. При нем она дважды победила, по разу сыграла вничью и уступила.

    Такие же показатели были после первых четырех матчей у предшественника Тедеско Олега Кононова. Он сейчас находится без работы.

    • Тедеско назначили в прошлом месяце.
    • «Спартак» в таблице РПЛ после первого круга идет девятым.
    • Кононов работал в команде с осени 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2150

      Ruryu 20 минут назад

      Не корректное сравнение. Правильно,oyabun заметил. Кононов получал команду крепкую и ещё боеспособную(при "надлежащем уходе"),а Тедеско получил набор игроков,оооочень среднего качества(судя по играм),и пытается что-то лепить. Не пойму,зачем после каждого матча пытаться оценить работу немца? Судить или хвалить будем по окончании сезона. Сейчас,он работает в аврале,с него требуется результат,чтоб не улететь в зону стыков. Думаю,после зимнего перерыва,все будет ...лучше. Ну,или все будет совсем плохо.

      1
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      Рейтинг: +5355

      Старикан 47 минут назад

      К сожалению чуда не произошло, да и не могло произойти...Цорн набрал хлам...

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      Рейтинг: +20847

      oyabun 1 час назад

      По сухим цмфрам может все и так. Но Кононов получал крепкую боеспособную команду с такими лидерами как Промес, Зе, Фернандо, Адриано, Еременко, а какой бедлам в наследство получил Тедеско? Сравнение неуместное.

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      Рейтинг: +6224

      piligrim1986 1 час назад

      с Тедеско хотя бы веселее))

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      Рейтинг: +8738

      Диктор 1 час назад

      Не понимаю зачем из сравнивают?

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