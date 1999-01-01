Тедеско в первых четырех матчах в «Спартаке» показал такой же результат, что и Кононов

Не корректное сравнение. Правильно,oyabun заметил. Кононов получал команду крепкую и ещё боеспособную(при "надлежащем уходе"),а Тедеско получил набор игроков,оооочень среднего качества(судя по играм),и пытается что-то лепить. Не пойму,зачем после каждого матча пытаться оценить работу немца? Судить или хвалить будем по окончании сезона. Сейчас,он работает в аврале,с него требуется результат,чтоб не улететь в зону стыков. Думаю,после зимнего перерыва,все будет ...лучше. Ну,или все будет совсем плохо.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел первые четыре матча во главе команды. При нем она дважды победила, по разу сыграла вничью и уступила.
Такие же показатели были после первых четырех матчей у предшественника Тедеско Олега Кононова. Он сейчас находится без работы.
- Тедеско назначили в прошлом месяце.
- «Спартак» в таблице РПЛ после первого круга идет девятым.
- Кононов работал в команде с осени 2018 года.