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    Морьентес: «Тренировать в России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом»

    Бывший форвард сборной Испании Фернандо Морьентес выразил готовность возглавить клуб из России. Тренер находится без практики с сезона-2015/16.

    «Готов ли я продолжать свою тренерскую карьеру? Конечно, я с удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Предложения из России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом», – сказал Морьентес «Известиям».

    • Испанец завершил профессиональную карьеру в 2010 году.
    • Форвард с «Реалом» брал Лигу чемпионов.
    • Единственный клуб, который тренировал Морьентес, – «Фуэнлабрада».

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1879

      absent32 1 час назад

      приезжай, у нас мода на тренеришек и физруков

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