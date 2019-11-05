Морьентес: «Тренировать в России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом»

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Морьентес выразил готовность возглавить клуб из России. Тренер находится без практики с сезона-2015/16.

«Готов ли я продолжать свою тренерскую карьеру? Конечно, я с удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Предложения из России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом», – сказал Морьентес «Известиям».