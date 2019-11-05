Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Морьентес: «Тренировать в России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом»

Морьентес: «Тренировать в России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом»

5 ноября 2019, 08:50
2

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Морьентес выразил готовность возглавить клуб из России. Тренер находится без практики с сезона-2015/16.

«Готов ли я продолжать свою тренерскую карьеру? Конечно, я с удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Предложения из России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом», – сказал Морьентес «Известиям».

  • Испанец завершил профессиональную карьеру в 2010 году.
  • Форвард с «Реалом» брал Лигу чемпионов.
  • Единственный клуб, который тренировал Морьентес, – «Фуэнлабрада».

Источник: «Известия»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Морьентес Фернандо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
absent32
1572936666
приезжай, у нас мода на тренеришек и физруков
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+