Морьентес: «Тренировать в России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом»

приезжай, у нас мода на тренеришек и физруков
Бывший форвард сборной Испании Фернандо Морьентес выразил готовность возглавить клуб из России. Тренер находится без практики с сезона-2015/16.
«Готов ли я продолжать свою тренерскую карьеру? Конечно, я с удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Предложения из России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом», – сказал Морьентес «Известиям».
- Испанец завершил профессиональную карьеру в 2010 году.
- Форвард с «Реалом» брал Лигу чемпионов.
- Единственный клуб, который тренировал Морьентес, – «Фуэнлабрада».